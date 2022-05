Blac Chyna s’inscrit pour combattre dans le match de boxe des célébrités après la perte du procès de Kardashian

Blac Chyna s’est tournée vers la boxe des célébrités après avoir perdu son procès de 100 millions de dollars contre les Kardashian, après avoir signé un combat contre l’influenceuse et mannequin de fitness Alysia Magen.

La nouvelle a été annoncée par Celebrity Boxing sur sa page Instagram que Chyna, 34 ans, affrontera Magen le 11 juin. Les deux sont montrés face à face et séparés par le PDG de Celebrity Boxing, Damon Feldman, dans une image publiée à côté du dernières nouvelles.

La star de télé-réalité suivra les traces de visages célèbres tels que Tonya Harding, Joey Buttafuoco et Vanilla Ice, qui ont tous participé à Celebrity Boxing à l’époque où il s’agissait d’une émission de télévision.

La dernière entreprise de Chyna survient après avoir perdu un procès contre les Kardashian plus tôt ce mois-ci. En 2017, elle avait poursuivi la célèbre famille mondaine pour 100 millions de dollars après avoir affirmé l’avoir diffamée et comploté pour tuer son émission de téléréalité avec son ancien partenaire Rob Kardashian, Rob et Chyna.