Björk et Bill "Pennywise" Skarsgård star dans un nouveau film d’horreur

Quel casting! Dans le nouveau film du réalisateur des hits d’horreur “The Witch” et “The Lighthouse”, un casting de premier ordre joue. Il a maintenant été annoncé que le chanteur excentrique Björk jouera également un rôle – en tant que sorcière.

Les stars font apparemment la queue pour jouer dans “The Northman” de Robert Eggers. Le réalisateur, qui a livré deux fantastiques films d’horreur en 2015 avec “The Witch” et avec “The Lighthouse” en 2019, a réuni un casting de premier ordre.

Nicole Kidman et Ethan Hawke participent, ainsi que Kate Dicke (“Game of Thrones”) et Anya Taylor-Joy de ses débuts “The Witch”, ses stars de “Lighthouse” Willem Dafoe et Robert Pattinson, Netflix “Dracula” Claes Bang , les frères Skarsgård Alexander et Bill (alias Pennywise des films “It”) et maintenant Björk aussi. phew

Drame de vengeance dans la glace

Nous ne savons pas encore avec certitude ce que sera “The Northman”. Une seule chose est sûre: ce sera un drame de vengeance au tournant du premier millénaire et se déroulera dans le pays d’origine de Björk, l’Islande. Alexander Skarsgård est un prince nordique qui veut venger son père assassiné. Est-ce que Björk a cela sur sa conscience? Elle va jouer une sorcière slave.

Horreur avec une réclamation

Si le réalisateur Robert Eggers reste fidèle à son style, on peut s’attendre à un film d’horreur de haut niveau. Des adolescents hurlants, des poupées effrayantes et des excès sanglants de violence? Pas avec Eggers. Son premier film, “The Witch”, était une allégorie historiquement exacte de l’éveil sexuel d’une jeune femme et ce que la métaphore enceinte “The Lighthouse” était sur nous ne savons toujours pas exactement.

Le tournage de “The Northman” n’a commencé que depuis quelques jours et une date de sortie n’a pas encore été fixée.