Chris Rock dit qu’il ne célébrera pas une victoire de Joe Biden, compare ses sentiments à la fin de « Cast Away ».

Chris Rock dit qu’il n’est pas d’humeur à célébrer après l’annonce que le président élu Joe Biden a battu le président sortant Donald Trump à l’élection présidentielle. Matt Winkelmeyer / Getty Images «Bizarrement, je n’ai pas envie de célébrer. Je me sens comme Tom Hanks vers la fin de Naufragé», A écrit Rock sur Instagram. «Je suis vraiment content que le navire soit arrivé mais je ne veux pas faire la fête. Je veux juste prendre une douche, couper mes cheveux, manger une crevette, trouver Helen Hunt livrer mon dernier colis et comprendre le reste de ma vie. En septembre, Rock a détaillé une histoire de rencontre avec Trump dans un club, lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter: « Trump entre et toutes ces filles commencent à courir de ce côté de la pièce parce qu’un milliardaire blond de 1,80 mètre avec son nom sur tous les bâtiments entre – comme si cette pièce était une bascule, nous serions dans les airs. « La victoire de Biden a été confirmée par les projections de plusieurs publications samedi après-midi. Le Nevada et la Pennsylvanie sont passés au bleu, assurant les résultats de l’ancien vice-président. Il semble que la Géorgie procédera à un recomptage avec Biden menant par moins de 10000 voix samedi soir. [Via]