Bizarre : Umo, la cosplayeuse de Fall Guys, sera immortalisée dans le jeu après avoir vécu un an en costume

Fall Guys n’est peut-être pas dans l’air du temps, mais il compte une grande communauté de joueurs qui aiment le jeu de plateforme Battle Royale à 60 joueurs. Il s’avère que la communauté a quelques extrêmement des membres dévoués dans ses rangs faisant des trucs assez fous. Un tel exemple est le ventilateur japonais Umo, qui a apparemment vécu sa vie dans un costume de Fall Guys fait maison pendant environ un an.

Bien qu’il ne le porte probablement pas constamment, il a au moins fait des vidéos, cuisiné, diffusé en direct et dansé dans la tenue de bonbons roses, et il est adoré par le reste de la communauté. Il s’est tellement démarqué, en fait, que le développeur Mediatonic l’a remarqué. En reconnaissance des efforts et de l’amour d’Umo pour le jeu, le studio a créé une tenue de jeu basée sur le costume DIY du cosplayer :

Laissez-moi vous parler de @Umomofu… + A vécu comme un gars d’automne de la vraie vie pendant un an

+ L’un de nos membres les plus appréciés de la communauté

+ Diffusez, dansez, cuisinez et réalisez des vidéos en tant que Fall Guy

+ Toute l’équipe l’adore Alors… on fait un costume Fall Guys Fall Guy ! Dites bonjour à UMO ! ?? pic.twitter.com/5Z3LjKa6Qf – Fall Guys – Saison 5 👑 (@FallGuysGame) 19 août 2021

Il n’est pas précisé quand cet ensemble spécial sera disponible dans le jeu, mais c’est un geste assez impressionnant, et nous nous attendons à ce qu’il y ait des packs de Fall Guys de style Umo qui trébuchent dans un proche avenir.

Rejoindrez-vous Umo dans Fall Guys avec cette tenue de jeu ? Adaptez-vous dans la section commentaires ci-dessous.