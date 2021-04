Bizarre Moment Beat est sur le point de passer à la radio lorsque la mort du prince Philip est annoncée

C’est le moment étrange où le rythme était sur le point de tomber sur Radio 1 Dance lorsque la mort du prince Philip a été annoncée:

Radio 1 Dance, une station de radio en streaming uniquement disponible 24h / 24, diffusait «We Do What We Want» d’Alan Fitzpatrick lorsqu’elle a été étrangement interrompue par l’hymne national.

Le moment a été partagé par l’utilisateur de Twitter Richard Smith, recueillant 5 600 likes et 1 400 retweets.

La station, qui est principalement préenregistrée, annonçait la nouvelle de la mort du duc d’Édimbourg, en même temps que sur les autres stations de la BBC.

Pendant ce temps, BBC Radio 1 a été critiquée pour avoir joué de la musique instrumentale tout l’après-midi.

Ils ne sont pas les seuls à attirer l’attention aujourd’hui, après l’annonce de la mort du prince Philip.

Crédit: PA

Les utilisateurs de Twitter se sont demandé si c’était la bonne chose à faire, les autres chaînes principales diffusant des programmes hommage sur la vie du duc d’Édimbourg pour le reste de la journée, après sa mort à 99 ans plus tôt.

Un utilisateur de médias sociaux a publié une vidéo montrant BBC One, BBC Two et ITV montrant du contenu sur le prince Philip, avec Channel 4 respectant Les couples viennent dîner avec moi.

Le message léger était sous-titré: « Je ne suis pas sûr que Channel 4 ait compris le message … »

La BBC a officiellement retiré la télévision pour le reste de la journée et sera aux nouvelles. ITV a retiré la programmation jusqu’à au moins 18 heures. Channel 4 est déjà de retour sur Flog it – sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@ superTV247) 9 avril 2021

Mais cela a déclenché un énorme débat sur Twitter. A lire : Joe Biden condamné par le Family Research Council pour son soutien aux enfants transgenres

Une personne a écrit: «Channel 4 fait ce qu’il faut.

«Lorsque les funérailles de Diana ont été montrées en 1997, ils ont diffusé des dessins animés pour que les enfants aient quelque chose à regarder. Toutes les autres chaînes ont montré les funérailles.

« Channel 4 EXISTE pour être un canal alternatif. Par conséquent, il DOIT fournir une ALTERNATIVE. »

Un autre a écrit: « Merci. Il y a une grande partie du pays qui n’a guère plus qu’un intérêt passager pour la famille royale et ne veut pas passer 24 heures entières à écouter des histoires sur le prince Philip et la famille royale.

« Je suis sûr que nous envoyons tous nos condoléances mais la vie continue. »

Même la responsable des informations et des affaires courantes et des sports de Channel 4, Louisa Compton, a estimé qu’une réponse était nécessaire.

Aujourd’hui, sur Channel 4, nous avons diffusé une émission spéciale de 30 minutes peu de temps après l’annonce de la mort du duc d’Édimbourg; une nécrologie détaillée à 16h et il y aura une prolongation @ Channel4News à 7. C4 a également le devoir de proposer une alternative aux autres chaînes d’où un retour à l’horaire.

– Louisa Compton (@louisa_compton) 9 avril 2021

Elle a écrit: « Aujourd’hui, sur Channel 4, nous avons diffusé une émission spéciale de 30 minutes peu de temps après l’annonce de la mort du duc d’Édimbourg; une nécrologie détaillée à 16h et il y aura une prolongation @ Channel4News à 7 heures.