Bizarre: le biopic sur l’histoire d’Al Yankovic sera distribué dans le monde entier alors que Roku s’associe à Village Roadshow

Alors que Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic déjà diffusé sur The Roku Channel plus tôt ce mois-ci pour un public aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au Mexique, il n’est pas encore disponible pour les fans de Weird Al ailleurs. C’est pourquoi Roku a décidé de s’associer à Village Roadshow pour sortir le film à l’international, selon The Hollywood Reporter. Étant donné que The Roku Channel n’est disponible que dans les pays mentionnés ci-dessus, un autre distributeur doit relayer le film dans le monde entier via la télévision, le streaming et le divertissement à domicile.





Les stars du cinéma Daniel Radcliffe comme « Weird » Al Yankovic, l’auteur-compositeur-interprète connu pour ses parodies de chansons populaires, telles que « Eat It » (une version humoristique de « Beat It » de Michael Jackson) et « Amish Paradise » (qui parodie également « Gangsta’s Paradise » par Coolio et LV). Bien qu’il s’agisse d’un biopic lui-même, c’est aussi une satire des biopics, car le film n’est que très vaguement basé sur la vie de Yankovic. Ça tombe bien : un film parodique basé sur un artiste parodique.

Le responsable de Roku Originals, David Eilenberg, a déclaré que « le film avait la plus grande audience du week-end d’ouverture de l’histoire de The Roku Channel », décidant que le film était suffisamment populaire pour être diffusé dans le monde entier. Jason Buckley, vice-président exécutif de Village Roadshow, est d’accord : « Nous savons que le public mondial sera tout aussi impatient de le voir que les téléspectateurs en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à l’équipe de Roku. »

Les fans en dehors du marché de The Roku Channel ont patiemment attendu que le biopic vienne dans leur pays. Lorsqu’un fan australien lui a demandé comment regarder le film, Al Yankovic tweeté: « Roku y travaille », avant de faire allusion à des manières potentiellement peu scrupuleuses de regarder le film.





Les téléspectateurs nord-américains et britanniques peuvent déjà regarder Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic

La chaîne Roku

Si vous vivez aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou au Mexique, vous pouvez regarder Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic avec un téléviseur Roku ou un lecteur Roku. Le film s’est ouvert à des critiques positives louant son humour et la performance de Radcliffe, qui craignait de ne pas être le bon candidat pour le rôle jusqu’à la lecture du scénario. Il a d’abord eu l’impression qu’il ne ressemblait pas assez à Yankovic pour le représenter, mais a dit plus tard, « c’était un oui très facile » après avoir réalisé que le film n’était pas censé dépeindre une version parfaitement précise de la vie de Yankovic, mais plutôt un parodie de celui-ci.

Le film a été réalisé par Eric Appel, dans sa première tentative de réalisation d’un long métrage. Le scénario a été écrit par Appel et Al Yankovic, avec Daniel Radcliffe dépeignant le personnage principal. Evan Rachel Wood joue aux côtés de Radcliffe dans le rôle de Madonna, tandis que d’autres co-stars incluent Rainn Wilson, Toby Huss, Arturo Castro et Julianne Nicholson. Le film est disponible sur The Roku Channel depuis le 4 novembre, après sa première au Festival du film de Toronto le 8 septembre. La date exacte de la sortie internationale n’a pas encore été confirmée.