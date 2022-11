« Bizarre » Al Yankovic révèle qu’il voulait parodier Harry Potter, mais Warner Bros. a dit non

Comédien-chanteur « Bizarre » Al Yankovicconnu pour ses parodies de chansons populaires, a récemment révélé qu’il avait demandé à Warner Bros. l’autorisation de faire une chanson parodique basée sur Harry Potter – mais a été refusé. Yankovic a parlé au Hollywood Reporter tout en faisant la promotion du biopic de sa vie, Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic (qui se trouve également être une parodie elle-même). Il dit qu’il avait demandé sa bénédiction à la société de production il y a de nombreuses années :





« Chaque fois que c’était, il y a environ une décennie ou deux, j’ai approché la société de cinéma juste pour obtenir une bénédiction générale comme, ‘Hé, j’aimerais faire un Harry Potter parodie.’ Et je pense qu’ils ont dit non, ou qu’ils n’ont jamais répondu ou quoi que ce soit… Mais parfois, quand vous avez affaire à des franchises et que vous demandez la permission, vous savez, il y a tellement de gens qui peuvent dire non, et ils le font généralement.

Yankovic n’a en fait pas besoin légalement d’une autorisation pour faire des parodies d’autres chansons. La parodie est considérée comme une « utilisation gratuite » tant qu’elle se moque de l’œuvre originale plutôt que de lui emprunter. Au lieu de cela, Yankovic demande quand même la permission d’être poli en signe de bonne foi avec les autres musiciens.

FILM VIDÉO DU JOUR

Cependant, ce n’est pas la première fois que Weird Al est refusé. La regrettée pop star Prince avait toujours refusé les demandes de Weird Al, tout comme Rivers Cuomo, le leader du groupe de rock Weezer. Alors que Yankovic avait obtenu la bénédiction de Michael Jackson pour faire la satire de ses chansons à plusieurs reprises, Jackson a refusé de le laisser parodier « Black or White » car il estimait que le sujet était trop sérieux.

De même, Paul McCartney a refusé la demande de Yankovic de parodier « Live and Let Die » en « Chicken Pot Pie », car McCartney ne voulait pas diffuser de message sur la consommation de viande, car il est végétalien. Par coïncidence, Yankovic ne mange pas de viande non plus, mais il n’a pas eu de problème pour écrire ou interpréter la chanson. Parfois, Yankovic obtient la permission de l’artiste, mais leur maison de disques est celle qui pose le pied. Quand il a obtenu la permission de James Blunt de parodier « You’re Beautiful » comme le beaucoup plus dégradant « You’re Pitiful », il avait entièrement enregistré la chanson avant que la maison de disques de Blunt ne dise non.





Bizarre Al dit Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic est un Harry Potter Parodie

La chaîne Roku

Weird Al laisse entendre qu’il a déjà fait une sorte de parodie de Harry Potter: « Nous aimons penser que c’est le dernier film de la Harry Potter franchise », dit-il, puisque Daniel Radcliffe joue le personnage principal dans les deux films. Radcliffe s’était également joint à la blague en disant:« C’est peut-être ce qu’est ce film … c’est sa façon de faire un Harry Potter parodie. » Yankovic a expliqué plus tôt pourquoi il avait choisi Radcliffe pour le rôle, bien qu’il n’ait rien mentionné sur le fait que Radcliffe avait joué dans la franchise qu’il voulait parodier.​​​​​​​

Bizarre : Le Al Yankovic Histoire est maintenant diffusé sur The Roku Channel. Un original de Roku, il met en vedette Daniel Radcliffe, Evan Rachel Wood et Rainn Wilson.