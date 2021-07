Bizarrap, Duki et Nicki Nicole lancent une nouvelle chanson après le triomphe en Copa América

Après 28 ans, l’Argentine a été sacrée championne de la Coupe de l’Amérique, il y a quelques semaines à peine, et rien de moins qu’au Brésil. Ce jour-là et quelques minutes avant que l’équipe nationale affronte l’équipe de Neymar, Duki Oui Bizarrap ils ont fait une promesse au public. Ils sortiraient une chanson inédite avec Nicki Nicole. Et finalement ce serment est devenu réalité aujourd’hui avec la sortie de cette chanson intitulée Je suis déjà sortie.

Bizarrap, Duki et Nicki Nicole lancent Je suis déjà parti après la Copa América 2021







Le sujet s’appelle Je suis déjà sortie et est livré avec un clip vidéo inclus. En quelques minutes seulement après sa publication sur la chaîne YouTube BZRP, il cumule déjà plus d’un demi-million de vues, ce qui signifie un vrai succès et deviendra probablement l’un des nouveaux tubes du DJ de 22 ans, originaire de la ville. de Ramos Mejía, à Buenos Aires.

La collaboration des chanteurs naît grâce à un tweet de Duki dans lequel il promet une séance si l’Argentine remporte la Copa América. Après quelques heures, l’équipe nationale a finalement gagné 1-0 contre le Brésil et le musicien a accepté le défi. Mais Bzrp et Nicki Nicole se sont également joints à eux, qui dès la fin du jeu se sont également exprimés sur leurs comptes Twitter.

« Attends juste la séance de Duki »a écrit le chanteur. Et le DJ a rapidement répondu : « Ah, mais d’abord évoquons une chanson le 3. Je viens de la lancer comme ça ». Après cela, jusqu’à Lionel Messi ont commencé à suivre Bizarrap sur Instagram et moins d’un mois après le triomphe de l’équipe de football, les trois musiciens ont tenu leur promesse tant attendue.

Je suis déjà sortie c’est un sujet écrit par Duki et Nicki Nicole et produit par Bizarrap avec un mélange de Evlay. Le clip vidéo a été tourné en Espagne, où se trouvent actuellement les trois musiciens. Duki a utilisé ses réseaux sociaux pour exprimer son bonheur de travailler avec eux et a laissé un message sur ce à quoi ressemblait ce processus créatif.

« Non seulement notre équipe de travail nous unit, celle que nous aimons (et pour quelque chose que nous choisissons), nous aimons aussi la musique, ce que nous faisons et surtout nous aimons ce monde. Les deux sont un exemple de volonté et de foi ainsi que de talent, merci pour cette chanson pour moi c’est un avant et un après. Les dédicaces en insta me sucent le pi**, mais ça, c’est un tableau, une oeuvre d’art, et je veux rester ici pour toujours »a écrit l’artiste.