Bixby : un accord Samsung-Google risque de tout bouleverser

Google et Samsung sont en pourparlers pour un accord qui donnerait aux services du géant américain plus d’importance sur les téléphones Samsung. Cela au détriment de ceux du fabricant coréen, selon un rapport de Bloomberg. L’accord impliquerait la promotion de l’Assistant Google et du Play Store sur les propres alternatives de Samsung.

Samsung est le plus grand fabricant de smartphones au monde et de loin le premier fabricant de combinés Android aux États-Unis. Alors que ses téléphones utilisent le système d’exploitation Android de Google, Samsung a constamment essayé de créer un écosystème de son propre logiciel fonctionnant sur Android, y compris l’assistant vocal Bixby et l’app store Galaxy. Les propres produits de Google sont toujours disponibles sur les téléphones de Samsung, mais Samsung est allé jusqu’à inclure des boutons dédiés sur son matériel afin de faire de Bixby l’option la plus accessible pour les clients.

Google et Samsung se sont déjà affrontés sur les personnalisations Android du fabricant de smartphones, et Samsung aurait été d’accord pour atténuer certains de ses ajustements TouchWiz en 2014. Bien qu’il semble que Google ne soit toujours pas satisfait de ce qui s’est passé depuis lors, Samsung aura besoin de convaincre cette fois. Les termes potentiels de l’accord n’ont pas été divulgués, mais comme le note Bloomberg, Google a un accord de plusieurs milliards de dollars avec Apple pour être le fournisseur de recherche par défaut dans le navigateur Safari.

Google in talks to take over more search tasks on Samsung phones. Is this news going to be received well ahead of Wednesday’s antitrust hearing before Congress? Also, is this a sign that Samsung has given up on Bixby? https://t.co/MRiKimAqKG

— Ken Yeung (@thekenyeung) July 29, 2020