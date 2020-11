Bitto d’UP10TION teste positif pour le coronavirus

UP10TIONde Bitto a été testé positif au Coronavirus, qui affectera à terme divers programmes et diffusions.

Selon un rapport exclusif de Newsen, Bitto a été confirmé comme un cas positif de coronavirus. Il a récemment été testé et son résultat a été positif. En conséquence, de nombreuses émissions devraient être affectées par son diagnostic positif.

UP10TION est apparu récemment sur MBC Musique Core le 28 novembre et SBS Inkigayo le 29 novembre le week-end dernier, ce qui signifie que les artistes qui ont participé à l’une de ces émissions peuvent également être tenus de se faire tester et de se mettre en quarantaine.

Les deux agences UP10TION MEILLEURS MÉDIAS et SBS ont confirmé avoir reçu la nouvelle de son test positif.

L’équipe de production d’Inkigayo a commencé à identifier tous les mouvements, lieux et contacts étroits de Bitto et UP10TION à travers le chemin que les artistes devraient emprunter lors d’une diffusion en direct et des images de vidéosurveillance. Il semble qu’il nous faudra un certain temps pour terminer la vérification.

Tout d’abord, nous avons demandé aux équipes de production de toutes les émissions musicales de vérifier activement si Bitto d’UP10TION était présent, et s’il l’était, de voir s’il était en contact avec les autres, de collecter les informations nécessaires et de se partager ces informations si nécessaire afin que nous puissions comprendre pleinement la situation.

Les gestionnaires doivent s’abstenir de toute spéculation inutile qui n’aide pas à résoudre le problème. Nous demandons aux managers de collecter des informations de manière proactive et de les partager avec nous si nécessaire, car nous sommes tous des partenaires qui travaillent ensemble dans l’industrie de la musique.

– SBS Inkigayo