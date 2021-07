« Bitter Land » : de quoi parle le feuilleton turc « Bir Zamanlar Çukurova »

Le feuilleton turc « Terre amère» (« Bir Zamanlar Çukurova » dans sa langue originale) est devenue l’une des productions préférées du public espagnol. L’histoire qui suit Züleyha et Yilmaz, un jeune couple contraint de fuir après qu’un événement inattendu a secoué leur vie, gagne chaque jour plus d’adeptes.

PLUS D’INFORMATIONS: Rencontrez Hilal Altınbilek, l’actrice qui joue Züleyha dans « Bitter Land »

La série produite par Tims & B Productions pour ATV en 2018 a été créée le dimanche 4 juillet en Espagne et a immédiatement atteint des niveaux d’audience considérables. Selon les médias espagnols, « Bitter Land » est devenu la meilleure première d’une série quotidienne au cours des huit dernières années.

Ainsi, le nouveau pari d’Antena 3 a été un succès en Espagne, comme dans les 30 autres pays où la série a également été diffusée, dont le Canada, la Hongrie, le Chili, le Mexique, la Bolivie, l’Uruguay et le Paraguay.

PLUS D’INFORMATIONS: Rencontrez Ugur Günes, l’acteur turc qui incarne Yilmaz Akkaya dans « Bitter Land »

QU’EST-CE QUE LA « TIERRA AMARGA » ?

« Tierra Amarga » est l’histoire d’un amour légendaire, qui débute à Istanbul dans les années 1970 et se poursuit au pays de Çukurova. Le couple amoureux Züleyha et Yılmaz Ils décident de cacher leur identité et de quitter Istanbul en raison du meurtre commis par Yilmaz pour protéger sa bien-aimée des agressions sexuelles.

Le destin les emmène à Çukurova, plus précisément dans la ville d’Adana, où ils décident de rester et de travailler à la ferme de Hünkar Yaman et de son fils Demir, qui tomberont amoureux de la jeune femme sans savoir que son cœur appartient à Yilmaz. Pour préserver l’anonymat, les deux amants décident de se faire passer pour des frères devant la société locale.

Les protagonistes du feuilleton étaient en couple avant de commencer les enregistrements. (Photo : VTT Turquie)

PLUS D’INFORMATIONS: Vahide Perçin, c’est l’histoire de l’actrice qui incarne Hünkar Yaman dans »Tierra Amarga »

COMBIEN DE CHAPITRES ET DE SAISONS « TIERRA AMARGA » A-T-IL ?

« Tierra Amarga » est composé de trois saisons déjà libérés dans leur pays d’origine. Les fonctionnalités du premier versement 35 épisodes et diffusé entre le 13 septembre 2018 et le 30 mai 2019.

La seconde, qui a 28 chapitres, diffusée du 19 septembre 2019 au 9 avril 2020. Enfin, la troisième saison, qui a 39 épisodes, créée le 17 septembre 2020 et terminée le 24 juin 2021.

En tout, » Bitter Land » a 102 épisodes, qui ont une durée approximative de 140 minutes, il est donc probable qu’en Espagne, le feuilleton turc compte plus de 200 épisodes, car ils sont adaptés aux caractéristiques de la télévision de ce pays.

Bitter Earth, le nouveau feuilleton turc diffusé par Antena 3 (Photo : Bir Zamanlar Çukurova)

LES ACTEURS DE LA « TIERRA AMARGA »

Vahide Perçin dans le rôle de Hünkar Yaman

Murat Ünalmış comme Demir Yaman

Uğur Güneş dans le rôle de Yılmaz Akkaya

Hilal Altınbilek comme Züleyha

Furkan Palalı dans le rôle de Fikret Fekeli

Il s’agit d’une série télévisée turque de 2018 produite par Tims & B Productions, dont l’intrigue a une renommée internationale. (Photo : VTT Turquie)

HORAIRE DE « TIERRA AMARGA »

Le feuilleton turc « Tierra amarga » est diffusé de Du lundi au vendredi à 17h30. via l’antenne 3.