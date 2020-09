BitLife Royalty Update est maintenant disponible pour iOS – Notes de patch!

La mise à jour BitLife Royalty est un patch attendu depuis longtemps qui apportera une sophistication indispensable au jeu. On parle de la mise à jour depuis près d’un an maintenant, et les joueurs attendaient avec impatience la sortie qui est enfin disponible!

La mise à jour royale de BitLife inclut la possibilité de détenir des titres royaux dans des monarchies du monde entier, de naître dans la royauté ou de s’y marier, vous pouvez succéder à vos parents, exécuter des gens, passer du temps avec les riches et célèbres et organiser un mariage royal! Remplissez vos devoirs en tant que nouveau dirigeant en soutenant ou en dénonçant les lois, et assurez-vous de maintenir votre nouvelle statistique de respect élevée ou vous pourriez vous retrouver soumis à la révolte, au bannissement, à l’exil ou peut-être à l’exécution! Vous pouvez trouver tous les détails de cette nouvelle mise à jour dans les notes de mise à jour ci-dessous.

Notes de mise à jour de BitLife Royalty Update