Bitlife Gatsby Challenge Guide – Guides de jeu Pro

Le nouveau défi Bitlife vient de tomber et vous fera voyager dans le temps jusqu’aux années folles.

Règles du défi Bitlife Gatsby

Gatsby a longtemps été considéré comme le grand défi américain, et maintenant vous avez le feu vert. Attachez votre ceinture de sécurité pour cette balade des années folles!

Voici les règles pour le Bitlife Défi Gatsby; par la suite, nous vous expliquerons comment compléter chacun d’eux.

Vivre à New York

Soyez un auteur célèbre

Avoir plus de 20 amis

Organisez plus de 10 fêtes sauvages dans votre manoir

Devenir accro à l’alcool

Comment relever le défi Bitlife Gatsby

Dans l’ensemble, ces objectifs du Gatsby Challenge ne sont pas difficiles à atteindre. Pour terminer le premier, tout ce que vous avez à faire est de commencer une nouvelle vie et de choisir NY comme lieu de départ. Vous pouvez également vous déplacer si vous n’êtes pas actuellement à New York ou aux États-Unis en allant dans l’onglet activités et en utilisant l’option appelée Emigrate. Lorsque vous trouvez l’option, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez les États-Unis.

La prochaine est un peu plus délicate car vous devrez partir pour devenir un auteur célèbre à un jeune âge. Commencez par créer une charte avec une statistique intelligente élevée d’au moins soixante ans et plus. Ensuite, continuez à vieillir jusqu’à ce que vous atteigniez les années d’école; lorsque cela se produit, commencez à cliquer sur l’option Étudier plus difficile sous l’école.

Combinez cela avec la bibliothèque tout en lisant de nombreux livres. Vous voudrez également avoir un bonheur élevé et éventuellement augmenter votre intelligence totale à 100, pour les meilleures chances de devenir célèbre.

Vous devrez continuer à le faire jusqu’à ce que vous obteniez votre diplôme et que vous soyez prêt pour l’université; lorsque cela se produit, choisissez l’éducation ou l’anglais comme spécialité. Ensuite, répétez les mêmes étapes que précédemment, étudiez dur, allez à la bibliothèque et lisez de nombreux livres.

Après avoir terminé le collège, postulez pour devenir écrivain sous emplois et continuez-y pendant au moins 20 ans; finalement, vous deviendrez un écrivain célèbre. Lorsque cela se produit, vous débloquerez plus d’options pour maintenir votre renommée avec diverses activités. Cela dit, trouvez un onglet d’activités nouvellement déverrouillé appelé Fame; en dessous, il y aura une option pour écrire un livre, cliquer dessus et continuer à le faire jusqu’à ce que vous deveniez un auteur célèbre.

Une fois que vous êtes devenu un auteur célèbre, vous devrez avoir au moins 20 amis; vous pouvez compléter cela à mesure que vous vieillissez dans le jeu. Au fil du temps, vous recevrez des notifications de personnes souhaitant devenir votre ami, et vous devriez les accepter jusqu’à ce que vous atteigniez 20 amis. De plus, si vous devenez un auteur célèbre, il y a de fortes chances que beaucoup de gens veuillent être votre ami.

Lorsque vous aurez plus de 20 amis, vous devrez ensuite organiser dix fêtes sauvages dans votre manoir. Pour atteindre cet objectif, vous devrez d’abord disposer de beaucoup d’argent pour acheter un manoir sous l’onglet go shopping dans les actifs. S’il n’y en a pas de disponible à l’achat, continuez à vieillir jusqu’à ce qu’il y en ait un, puis une fois que vous achetez votre manoir, visitez votre propriété et il y aura une option pour organiser une fête.

Maintenant, pour le dernier objectif, vous devrez devenir accro à l’alcool. Pour atteindre cet objectif, il vous suffit de continuer à vous diriger vers les boîtes de nuit sous l’onglet activités et d’accepter toutes les offres de boissons. Si vous continuez, il y a une chance que vous deveniez accro.

