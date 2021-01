Bitcoin s’effondre après avoir atteint 40000 € en quelques semaines

Ce sont des journées mouvementées pour ceux qui parient sur Bitcoin. Au cours des dernières heures, la crypto-monnaie a été le protagoniste d’un bruit sourd suivi d’une récupération partielle, le tout après des semaines de croissance vertigineuse qui avaient presque réussi à tromper les épargnants les plus enthousiastes de la stabilité et de la sécurité de l’actif. Pour le moment, il est difficile de prédire ce que l’avenir proche réserve à ceux qui souhaitent investir dans les Bitcoins, mais un minimum de prévoyance à ce stade est indispensable.

L’or 2020

Le tour de Bitcoin durait depuis des mois maintenant: pendant toute l’année 2020, en fait, la monnaie virtuelle a continué de croître régulièrement et à un rythme toujours plus rapide, avec un seul revers à la mi-mars; le résultat obtenu est impressionnant, surtout ces derniers mois. Partant d’une valeur de 7200 dollars au début de l’année, la crypto-monnaie avait atteint le prix de 10000 dollars avant le milieu de l’année. Cependant, c’est depuis octobre que la valeur a augmenté presque verticalement: en un mois, elle a doublé sa valeur pour atteindre 20 000 dollars et dépasser ainsi le prix maximum atteint en décembre 2017; dans 30 jours, à partir du début de décembre, la valeur a encore doublé pour dépasser 40 000 € le 7 janvier.

Turbulent début 2021

Ce seuil a été dépassé et l’enthousiasme des épargnants s’est refroidi. C’est arrivé rapidement, à tel point qu’en trois jours la crypto-monnaie il a perdu 37% de sa valeur maximum. Depuis lors, les prix ont partiellement augmenté, mais restent loin des sommets historiques. Toujours à 29270 €, Bitcoin vaut toujours aujourd’hui ce que ça valait à la fin décembre, mais sa perception aux yeux des investisseurs n’est pas la même qu’à l’époque, en effet: parmi les observateurs il existe déjà qui parle d’éclatement de bulles anticipant des pertes encore plus soutenues au cours des prochains jours et semaines.