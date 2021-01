Bitcoin out, roupie numérique en: l’Inde réprime les crypto-monnaies privées tout en cherchant à lancer sa propre pièce numérique

Le gouvernement indien prévoit de présenter un projet de loi interdisant les «crypto-monnaies privées», ouvrant la voie à l’interdiction de Bitcoin. La loi est destinée à faciliter la création de la propre monnaie numérique officielle du pays.

Le « projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle » a été mis à l’ordre du jour du gouvernement, selon un bulletin publié par la chambre basse du parlement plus tôt cette semaine. Le projet de loi pourrait être discuté en plusieurs sessions, dont la première pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

La législation propose d’interdire ce qu’elle appelle «Toutes les crypto-monnaies privées en Inde», mais permet «Certaines exceptions» pour promouvoir la blockchain, la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations. Il vise également à fournir un cadre pour mettre en place une pièce numérique officielle, émise par la Banque de réserve de l’Inde.

La banque centrale a précédemment déclaré que le gouvernement était depuis longtemps sceptique quant à la popularité croissante des actifs cryptographiques et des risques qui leur sont associés. Cependant, le régulateur a déclaré qu’il examinait la nécessité d’une version numérique de la monnaie fiduciaire et les moyens possibles de l’utiliser.

La différence entre les monnaies numériques nationales et les monnaies comme le bitcoin est que les premières sont centralisées – émises par les banques centrales et indexées sur les monnaies fiduciaires, la roupie dans le cas de l’Inde. D’autre part, les crypto-monnaies les plus populaires telles que le bitcoin n’ont pas de banque centrale ou d’autre agent gouvernemental pour détenir les fonds des clients.

Lire la suite

L’Inde a déjà tenté d’interdire les monnaies virtuelles, y compris le bitcoin. En 2018, son régulateur de politique monétaire a alerté les banques sur le fait qu’elles doivent cesser de traiter avec elles, citant «Divers risques associés au traitement de ces monnaies virtuelles.» Cependant, la décision a par la suite été annulée par la Cour suprême indienne.

Les nouvelles restrictions potentielles sur les actifs cryptographiques surviennent alors que le marché a recommencé à exploser ces derniers mois, les principaux jetons affichant une croissance massive. Certains acteurs de l’industrie indienne ont déjà exprimé leur inquiétude quant aux conséquences de cette décision, tandis que d’autres ont noté qu’il n’existe pas de «Crypto-monnaie privée», car ils sont décentralisés et publics par nature.

«Nous exhortons le gouvernement à prendre l’avis de toutes les parties prenantes avant de prendre une décision, ce qui pourrait affecter les moyens de subsistance de l’ensemble de la main-d’œuvre employée dans l’industrie des actifs numériques en Inde», Shivam Thakral, PDG de l’une des plus grandes bourses du pays, BuyUcoin, a déclaré comme cité par le Times of India.

Le succès du projet de loi proposé dépendra des détails, en particulier de la définition de ce qu’il appelle «Crypto-monnaies privées», selon Rahul Pagidipati, le chef d’une autre bourse de premier plan, ZebPay. Le PDG a noté qu’il y avait des millions d’investisseurs en crypto en Inde et a appelé les législateurs à consulter les entreprises de crypto et de blockchain avant de prendre des décisions.

«Les actifs cryptographiques et la monnaie numérique du gouvernement peuvent coexister et, ensemble, ils peuvent apporter d’énormes avantages à l’économie indienne», Pagidipati a déclaré comme cité par les médias indiens.

Pour plus d’histoires sur l’économie et la finance, visitez la section affaires de RT

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂