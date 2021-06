Bitcoin mis à jour quatre ans plus tard : comment fonctionne Taproot et quels changements sont attendus à partir de novembre

Il s’agit de la première mise à jour majeure de Bitcoin en quatre ans. Bien qu’il s’agisse de la crypto-monnaie la plus populaire au monde, nous n’avions constaté aucune amélioration pendant cette période. Cela changera en novembre prochain, lorsque Taproot devrait entrer en vigueur, une mise à jour pour Bitcoin qui promet un bond en avant en matière de confidentialité et d’efficacité des transactions.

C’est en 2015 que le Segwit (Segregated Witness) a été proposé, une légère déclinaison du Bitcoin qui permettait de « relâcher » la charge du réseau. Cette année, une autre de ces mises à jour de « travail en douceur » entrera en action. Taproot a été accepté ces jours-ci par la communauté Bitcoin et apportera des changements importants. Nous expliquons en quoi ils consistent.

Comme Pieter Wuille, l’un des développeurs du noyau Bitcoin le décrit : « l’activation est automatique à la hauteur du bloc 709632 ; attendu vers le 14 novembre 2021. Taproot est le premier changement de consensus depuis la mise en service de Segwit en août 2017. »

Ce qui change dans Bitcoin avec Taproot

Le principal changement dans Bitcoin est lié à l’empreinte numérique que chaque personne laisse dans la transaction. A partir de novembre, les firmes Schnorr seront commutées, ce qui permet rendre les transactions multi-signatures illisibles.

Actuellement, Bitcoin utilise un algorithme de signature numérique créé à partir de la clé privée, la séquence unique liée à chaque transaction. Étant basé sur la blockchain et public, n’importe qui peut surveiller cette transaction. Désormais, à partir de Bitcoin, ils cherchent à améliorer la confidentialité avec P2SH et MAST.

Taproot vous permettra de « cacher » les parties mobiles et ajoutées d’une transaction multiple pour les faire ressembler à une seule transaction. C’est-à-dire que dans les opérations complexes, les informations seront unifiées sous le même identifiant, ce qui permettra ajouter plus de confidentialité à certains égards tout en gardant la référence publique.

Avec MAST, ces trois opérations seront publiquement identiques. Image : BitcoinTechTalk

La mise à jour promet une amélioration de l’efficacité en réduire la quantité de données à transférer et à stocker sur la blockchain. C’est-à-dire que les informations de chaque bloc seront mieux compressées. Il y aura également un taux plus élevé de transactions par bloc, ce qui conduira à terme à des frais de transaction moins élevés.

À l’époque, il y avait tellement d’idées même pour des améliorations « structurelles » du script (sans compter les idées de nouveaux opcodes) ; il y avait une agrégation de signatures croisées, greffe racine, g’root, bien sûr Taproot lui-même, … Au départ, mon espoir était de créer une proposition qui les ferait tous. – Pieter Wuille (@pwuille) 12 juin 2021

Au niveau de la sécurité, les signatures ne seront plus « malléables ». A ce stade, il est techniquement possible de modifier la signature avant que la transaction ne soit confirmée, l’exposant à d’éventuelles attaques. Avec Taproot, cela changera, ce qui ajoutera une couche de sécurité supplémentaire à Bitcoin.

Approcher Ethereum avec des «contrats intelligents»

Les contrats intelligents sont des scripts, des codes associés à l’argent. La base pour pouvoir créer des applications et des outils basés sur la blockchain. Ici malgré le fait que Bitcoin soit la crypto-monnaie la plus populaire, dans ce domaine Ethereum et sa future version 2.0 ont un avantage.

Bitcoin veut réduire cette différence. Avec l’amélioration de l’efficacité des blocs, Bitcoin veut améliorer son potentiel dans le monde de la finance décentralisée (DeFi). Une position désormais éloignée, où la plupart des experts s’accordent à dire que Bitcoin nécessite trop de ressources et de temps pour mettre en œuvre ces « contrats intelligents ».

Le monde des crypto-monnaies évolue à un rythme infernal. Heureusement, les avancées et les mouvements ne viennent pas seulement du côté financier, il y a aussi un grand travail dans la technologie qui se cache derrière.

