Bitcoin Mining: comment fonctionne le minage et ce dont vous avez besoin pour cela

Vous pouvez gagner beaucoup d’argent avec l’extraction de Bitcoin – en théorie. Parce que pour miner des crypto-monnaies, vous devez résoudre des énigmes cryptographiques complexes, et pour cela, vous avez besoin d’un matériel extrêmement puissant. Que souhaitez-vous savoir.

Texte de Claudia Frickel

Bitcoin est une crypto-monnaie basée sur la technologie blockchain. Il s’agit d’une base de données publique décentralisée composée de blocs. Toutes les transactions d’une certaine période sont stockées dans un bloc.

Les serveurs centraux n’existent pas. Toutes les transactions sont disponibles partout en même temps. Les ordinateurs créent un réseau peer-to-peer dans lequel tout le monde est connecté les uns aux autres. C’est pourquoi Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont des systèmes décentralisés.

Les mineurs de Bitcoin ont une tâche importante au sein de la blockchain: ils documentent et vérifient toutes les transactions d’un bloc. Ce n’est qu’alors qu’il est attaché à la blockchain. Il s’agit d’éviter les fraudes, en particulier les «doubles dépenses»: la monnaie numérique ne peut pas être dépensée plusieurs fois si chaque transaction est confirmée. Cependant, cette vérification n’est pas si simple: les mineurs de Bitcoin doivent résoudre des énigmes cryptographiques complexes.

Quelles récompenses les mineurs de Bitcoin obtiennent-ils?

La récompense de l’effort: le premier à confirmer un bloc gagne des Bitcoins – mais seulement ensuite. Tous les autres repartent les mains vides. Pourquoi de nombreux mineurs de Bitcoin tentent-ils leur chance de toute façon? Parce que s’ils réussissent, ils peuvent gagner beaucoup d’argent. Vous devenez pro bloc vérifié 6.25 Bitcoin. Actuellement, il y a une pièce numérique autour du Vaut 47 000 euros. Les mineurs si prospères obtiennent presque 297000 euros pour un bloc.

L’exploitation de Bitcoin, en passant, est le seul moyen d’extraire de nouvelles pièces – mais seulement jusqu’à ce qu’elles soient toutes un total de 21 millions de bitcoins sont en circulation. Cependant, on estime que cela ne se produira pas avant 2140.





C’est fini à 21 millions de bitcoins.



Image: © thinkstock / eyjafjallajokull 2017



Bitcoin mining: que sont le hash et le nonce?

Les blocs d’une blockchain reçoivent chacun une référence unique pour les distinguer des autres. Le soi-disant hachage, un nombre hexadécimal à 64 chiffres, est utilisé pour cela. Il se compose de lettres et de chiffres et peut ressembler à ceci: 0000000000000000057fcc708cf0130d95e27c5819203e9f967ac56e4df598ee.

Parce que les valeurs sont si complexes, il est théoriquement impossible pour deux éléments de contenu d’avoir le même hachage. Si quelque chose change dans un bloc, la valeur de hachage change également et toutes les références ne sont plus correctes. Cela se démarque. L’ensemble du processus augmente la sécurité de la blockchain.

Le minage de Bitcoin consiste à découvrir le nombre hexadécimal donné, également connu sous le nom de hachage cible. Ce concept est appelé «preuve de travail». Un autre nombre entre en jeu ici: le nonce («nombre utilisé une seule fois»). En fait, les mineurs de Bitcoin doivent deviner le nonce afin de déterminer le hachage cible. Par exemple, le nonce peut ressembler à ceci: 2983373116.

Quelles tâches cryptographiques vous devez résoudre lors de l’exploitation minière

Les mineurs ajoutent le nonce aux valeurs déjà connues du nouveau bloc. Cela inclut les transactions elles-mêmes, le hachage du bloc précédent et l’horodatage. Avec le nonce, une nouvelle valeur de hachage est calculée à partir de ces informations. S’il correspond ou est inférieur au hachage cible, le mineur a réussi. Les chances de cela, cependant, ne sont pas vraiment grandes: la probabilité de trouver la bonne valeur, par exemple, peut être 1 sur 17 milliards.

Les mineurs ont dix minutes pour calculer le bon nonce: un bloc doit être vérifié pendant ce temps. Cependant, il peut parfois être plus compliqué ou parfois plus facile de trouver le nonce. Le niveau de difficulté dépend de la puissance de calcul totale du réseau Bitcoin et sera ajusté tous les 2,016 blocs. S’il y a moins de mineurs sur la route ou si la puissance de calcul est plus faible, cela devient plus facile – et vice versa.

Calculateur de minage Bitcoin: ce dont vous avez besoin





Par-dessus tout, une carte graphique puissante est cruciale pour l’exploitation minière.



Image: © Nvidia 2020



Dans les premiers jours de Bitcoin, vous pouviez extraire des Bitcoins avec un ordinateur standard. Mais ce n’est plus suffisant pour rivaliser avec d’autres mineurs. Vous avez maintenant besoin de plus de puissance et d’une plate-forme de minage correctement équipée, c’est-à-dire d’un ordinateur de minage Bitcoin. Il s’agit du nom de l’ordinateur ou du matériel que vous utilisez pour calculer les valeurs de hachage pour les crypto-monnaies telles que Bitcoin.

Vous avez plusieurs options pour cela:

Vous étendez votre ordinateur avec de nombreux GPU plus puissants, c’est-à-dire des cartes graphiques. Leurs unités de shader peuvent calculer les valeurs de hachage bien mieux que les processeurs.

Vous utilisez une carte ASIC telle qu’Antminer, WhatsMiner ou AvalonMiner. ASIC est l’abréviation de « Application Specific Integrated Circuit ». Il s’agit d’une puce matérielle conçue exclusivement pour l’extraction de bitcoins. Vous contrôlez ensuite cela via l’ordinateur. La plupart des mineurs utilisent de telles cartes aujourd’hui car elles sont plus efficaces que les GPU pour calculer les hachages.

Les cartes ASIC diffèrent selon le nombre de hachages qu’elles peuvent générer. Plus il y en a, plus les appareils sont chers. Ils coûtent au moins quelques centaines d’euros, mais vous pouvez également dépenser 10000 euros et plus.

Puissance et logiciels pour l’exploitation minière – et les avantages des pools

En plus du matériel, vous avez besoin d’un logiciel de minage Bitcoin: des outils tels que CGMiner, BTCMiner ou BFGMiner connectent votre plate-forme minière à la blockchain. Un portefeuille Bitcoin est également nécessaire pour stocker vos pièces numériques.

N’oubliez pas que vous n’avez pas seulement à investir dans du matériel et des logiciels: les appareils consomment beaucoup d’électricité. Plus vous avez de matériel, plus la consommation d’énergie est élevée et plus elle devient chère.

La probabilité de deviner la valeur de hachage correcte augmente considérablement lorsque vous faites équipe avec d’autres – dans un pool de minage Bitcoin. Vous payez des frais pour cela. Le groupe combine ensuite la puissance de calcul des participants individuels. Si le pool réussit, les mineurs impliqués se partagent le Bitcoin extrait. La plupart des pièces sont extraites de cette façon et non par des particuliers.

Avec un calculateur de minage Bitcoin sur Internet, vous pouvez calculer si l’extraction de Bitcoin en vaut la peine et combien de pièces vous pouvez générer – en fonction de vos coûts d’électricité et de votre consommation d’électricité, ainsi que des frais éventuels pour une piscine. Par exemple, vous pouvez Cryptocompare ou alors WhatToMine utiliser.

