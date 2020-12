Bitcoin brise la barrière de 20000 €: la crypto-monnaie vit ses meilleurs jours et surpasse les sommets de tous les temps

Le Bitcoin est plus fort que jamais. Pour la première fois dans l’histoire de la crypto-monnaie, la barrière de 20000 € a été dépassée. La nouvelle survient deux semaines après que Bitcoin ait dépassé le sommet historique des trois dernières années, un point qui n’a pas signifié un changement de tendance, car ces derniers jours, il a continué à croître jusqu’à ce qu’il ait balayé cette marque.

L’actuel se rallier a réalisé quelque chose qui n’a pas été réalisé lors d’occasions précédentes. La barrière de 20000 € semblait être un plafond inaccessible, mais le bon moment pour Bitcoin s’est avéré plus solide et sa valeur atteint 20800 points au moment de la rédaction de cet article, avec une croissance de plus de 5,5% au cours du dernier 24 heures et plus de 170% jusqu’à présent cette année.

Bitcoin brise la barrière qui leur a échappé en 2017

L’une des raisons de la croissance du Bitcoin est qu’il s’agit d’un marché beaucoup plus consolidé et mature. Alors qu’en 2017, il y avait encore beaucoup d’incertitude, cette fois, la crypto-monnaie commence à être acceptée par acteurs les plus pertinents, comme des plates-formes telles que PayPal, qui ont annoncé leur soutien.

D’autres crypto-monnaies comme Ethereum connaissent également des jours importants, en particulier cette dernière avec la naissance de sa nouvelle plateforme. Le soutien pertinent du secteur financier continue d’être répété, y compris des banques telles que BBVA. Ce qui semblait un mur insurmontable, devient simplement une autre figure dépassée pour le Bitcoin. Nous verrons ce que nous réserve 2021.

