Bitcoin atteindra 100000 € cette année alors que de plus en plus d’entreprises adoptent la crypto-monnaie, déclare l’investisseur Mike Novogratz

Le prix du Bitcoin pourrait plus que doubler d’ici la fin de l’année, car de plus en plus d’entreprises permettent aux clients de l’utiliser pour faire des achats, déclare Michael Novogratz, le fondateur de la société d’investissement en crypto-monnaie Galaxy Digital.

Le prix de la crypto-monnaie a dépassé mardi un sommet historique de 48000 dollars au début des négociations en Asie, en raison de l’annonce de Tesla selon laquelle il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoin. La société a également déclaré qu’elle permettrait aux clients d’acheter ses voitures électriques avec les pièces.

«Vous allez voir toutes les entreprises américaines faire la même chose» Novogratz a déclaré à Bloomberg Television, ajoutant «Il n’est pas nécessaire que ce soit beaucoup. C’est le message qui compte, vous voyez le troupeau ici, et ça s’en vient.

Passionné de crypto et investisseur de longue date, Novogratz a déclaré que d’autres entreprises envisageraient de transférer les réserves excédentaires vers le bitcoin, peut-être comme couverture contre l’inflation ou contre la baisse du dollar américain.

Il a également déclaré que le PDG de Tesla, Elon Musk, était un « génie » dans sa décision de «Écoutez les gens», ou peser les intérêts d’une génération montante. « L’une des choses qui relient le bitcoin, Tesla et les actions solaires et l’investissement ESG, ce sont les milléniaux et la génération Z, les jeunes achètent pour l’avenir et ils voient les crypto-monnaies – bitcoin et autres devises – comme leurs devises », Dit Novogratz.

« Maintenant, vous avez l’homme le plus grand, le plus riche du monde et l’une des plus grandes histoires qui le fait, » Dit Novogratz. «Vous devez penser que les autres directeurs financiers et PDG disent, que devons-nous faire?»

Le Bitcoin se négociait à 47798 € mardi à 08h40 GMT, en hausse de plus de 20% au cours des dernières 24 heures. La crypto-monnaie a augmenté d’environ 67% depuis le début de l’année.

Pour plus d’histoires sur l’économie et la finance, visitez la section affaires de RT

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂