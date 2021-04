Bitcoin, 2 milliards d’épargnants bloqués: le manager est introuvable

Thodex, l’un des plus grands et des plus importants échange de crypto-monnaie en Turquie c’est devenu ces jours-ci inaccessible, bloquant les économies des centaines de milliers d’utilisateurs enregistrés qui l’ont utilisé pour échanger des Bitcoins et d’autres monnaies virtuelles. L’histoire fait débat depuis des jours aussi parce qu’elle est liée à la disparition de l’entreprise numéro un qui gère l’infrastructure – le 27e Faruk Fatih Ozer; Bref, les épargnants craignent d’avoir perdu à jamais ce qui a été déposé en bourse, pour une valeur totale qui – selon les journaux locaux – pourrait toucher le quota 2 milliards de dollars.

Économies bloquées

Les échanges de crypto-monnaie sont des portails en ligne qui servent un échanger des devises avec Bitcoin et des dizaines d’autres monnaies virtuelles – d’Ethereum à Dogecoin, qui ces derniers jours a été le protagoniste d’une croissance spectaculaire suite à une tendance résolument turbulente. Les crypto-monnaies peuvent également être échangées entre elles ou converties en espèces à tout moment. Là facilité d’utilisation et enregistrement à ces outils a amené de nombreux utilisateurs à les approcher, en particulier au cours des derniers mois au cours desquels Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont beaucoup parlé d’eux-mêmes. Là situation économique en Turquie – caractérisée par une inflation élevée et une tendance monétaire instable – a contribué à convaincre de nombreux citoyens d’investir dans cette nouveauté en plaçant leur confiance dans une bourse locale.

Les premiers dysfonctionnements

Les premiers soupçons sur le comportement de l’échange ont surgi le 19 avril, lorsque les opérations de trading ont été brusquement interrompues, accompagnées d’une annonce Twitter relative à un entretien de serveurs non programmés et causés par le volume élevé de transactions généré par la crypto-monnaie Dogecoin. Le lendemain, un autre dysfonctionnement était accompagné d’un message du même contenu, tandis qu’un autre message hier prévoyait que l’échange il resterait inaccessible pendant plusieurs jours tandis que l’entreprise à la tête du portail négociait une fusion avec une autre entreprise du secteur.

Le mystère du PDG

Thodex n’est jamais revenu en ligne, les managers ont désactivé tous leurs canaux sociaux et le fondateur a été repéré par les autorités turques quitter le pays de l’aéroport principal d’Istanbul. À la maison, les plaintes des victimes ont commencé immédiatement, ce qui, selon les avocats, elles plus de 390 000. En attendant, un communiqué de Faruk Fatih Ozer est apparu sur le site dans lequel il réitère que la suspension des activités du site n’est que temporaire, et que la cause doit être attribuée à des anomalies imputables à une attaque de hacker en cours sur la plateforme pour ans et trouvé dans les comptes d’environ 30 000 utilisateurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂