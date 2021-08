Bitchin ‘: La bande-annonce du documentaire Sound and Fury apporte la légende de Rick James à Showtime

Sacha Jenkins l’a encore fait, apportant son style de journalisme intime mais explosif pour nous raconter l’histoire du génie du funk notoirement scandaleux Rick James. Bitchin ‘: Le son et la fureur de Rick James a été accroché par Showtime au Tribeca Festival, et ils ont sorti la bande-annonce pour notre plaisir funky.

Le film se concentre sur l’une des figures les plus légendaires et souvent sous-estimées du rock, du funk et du R&B. Le doc montre des séquences rares de spectacles en direct phénoménaux, des vidéos personnelles de James, des interviews d’artistes, de collaborateurs et d’amis légendaires, et des interviews sans faille avec Rick James. Nous pouvons voir l’arc complet de l’ascension et de la chute étonnantes de James, tout en se concentrant également sur la musique ‘Punk-Funk’ qu’il a laissée derrière lui.

Jenkins connu pour avoir déjà réalisé Wu-Tang Clan : des micros et des hommes, Brûle Motherf*cker, Brûle !, Le mot est lien et Frais Habillé, dit: « Le côté « sauvage » de Rick James éclipse souvent son génie musical, mais l’équation mathématique qui est sa vie dépend de tous les nombres pour former un tout », a déclaré Jenkins. « Notre objectif était de créer un portrait équilibré d’un artiste brillant qui a à la fois poursuivi ses rêves et traqué plus que quelques démons. Pourtant, son influence sur le funk et la musique et la culture populaires est sans précédent, et son éventuelle ascension au sommet est facilement plus convaincant que n’importe quel rush freebase. »

« Ce film est une autre œuvre frappante de Sacha, alors qu’il continue de documenter et de contextualiser les figures et les événements les plus emblématiques qui ont façonné l’expérience contemporaine des Noirs en Amérique », a déclaré Vinnie Malhotra, chef de la programmation non-fiction de Showtime, dans l’annonce de mardi. « Dans ce cas, il est vraiment allé en profondeur pour éclairer l’artiste au-delà des gros titres et montrer le chemin musicalement révolutionnaire de Rick James, sans se détourner des démons douloureux et difficiles qu’il a combattus tout au long. »

Bien que le film montre son génie en collaboration avec Neil Young, Joni Mitchell, The Temptations, Smokey Robinson, Nile Rodgers, Eddie Murphy, Teena Marie, The Mary Jane Girls et MC Hammer (qu’il a remporté un Grammy pour la co-écriture), il ne ne craignez pas sa toxicomanie et son séjour en prison largement couvert impliquant enlèvement, agression, séquestration et torture.

Les générations qui n’ont pas grandi dans la discothèque ont été présentées à Rick James par la comédie à sketchs de Spectacle de Chapelle. Chappelle a capturé le sérieux et le funky dans son faux documentaire de Rick James. Il le montre sauvage et drôle et troublé, mais la ligne directrice mettait en lumière un homme extraordinaire. En parlant des sketchs, James plaisante : « J’aime Dave (Dave Chappelle). Je pense qu’il a apporté quelque chose à la comédie que les gens n’ont jamais vu auparavant. C’est un être humain magnifique, et Charlie Murphy (Charlie Murphy) est un ami très cher Partout où je vais, les blancs, les noirs, les verts, j’entends « Je suis Rick James, salope! » Je ne pense pas vraiment que David l’a fait exprès. Je retire ça. Il l’a probablement fait. » Vous pouvez tout vérifier sur Showtime, première le vendredi 3 septembre.

