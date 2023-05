"Bisous, Kitty" le révèle : que sont devenus Lara Jean et Peter Kavinsky ?

in

Netflix

Dans le spin off de « A tous les garçons dont je suis tombé amoureux », ils ont parlé de ses protagonistes, Lara Jean et Peter Kavinsky. Qu’est-il arrivé à votre relation?



©NetflixNoah Centineo et Lana Condor

Ce 18 mai, il y a quelques jours à peine, Netflix lancé à l’échelle mondiale Bisous, Kittyune série qui fonctionne comme un spin-off de A tous les garçons dont je suis tombé amoureux. Avec cette nouvelle production, le géant du streaming a décidé d’élargir l’univers créé par Jenny Han et a de nouveau remporté un grand succès.

C’est parce que, même si Bisous, Kitty récemment créée sur Netflix, c’est déjà l’une des séries les plus vues sur la plateforme. Avec le rôle principal de Anna Cathcart qui joue Katherine Song Covey, cette nouvelle histoire d’amour a captivé des milliers de personnes. Cependant, ce qui a le plus surpris, ce sont les révélations qu’il a laissées.

Lorsque cette série a été annoncée, de nombreux fans s’attendaient à voir Noah Centineo et Lana Condor dans leurs rôles de Peter et Lara Jean. Mais la vérité est qu’au moins dans la première saison, cela ne s’est pas produit. De toute façon, Kitty s’est chargée d’apporter la tranquillité d’esprit aux fans en révélant ce qui est arrivé aux protagonistes de A tous les garçons dont je suis tombé amoureux.

Lara Jean et Peter Kavinsky sont-ils toujours ensemble ?

Dans le dernier film A tous les garçons dont je suis tombé amoureuxdont la première a eu lieu il y a trois ans, on peut voir que Lara Jean et Peter Kavinsky, au-delà du fait qu’ils se séparent à l’université, décident de continuer à parier sur leur amour. Les deux, au début, avaient peur de la relation à distance, mais plus tard, ils ont réussi à la surmonter.

C’est ainsi que Kitty, le personnage de anna catcart dans sa série. Lors d’une conversation avec Q, son premier ami dans KISS, il lui raconte qu’avant de tomber amoureux, Lara Jean et Peter étaient dans une fausse relation à cause de lui. Mais ensuite, ils ont décidé de parier sur l’amour et maintenant ils continuent ensemble.

Cette nouvelle a été celle qui a le plus excité ses fans. En effet, l’image de la scène est devenue virale sur les réseaux sociaux où Netflix a une nouvelle fois confirmé qu’ils étaient toujours ensemble. Pour cette raison, de nombreux téléspectateurs se sont demandé s’il était possible qu’à un moment donné de cette nouvelle histoire, ils apparaissent ensemble en visite à Kitty, mais la production n’a pas encore révélé de détails à ce sujet.

