Bishop menace de démissionner si l’Église d’Angleterre cesse d’être aussi homophobe

L’évêque de Blackburn a menacé de quitter l’Église d’Angleterre si elle cessait de s’opposer aux relations LGBT + et aux mariages homosexuels.

L’église a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle entamait un processus de prise de décision formel pour déterminer «une voie à suivre» concernant les questions LGBT +.

Les dirigeants de l’Église ne parviendront pas à une conclusion avant 2022, mais on s’attend à ce qu’ils adoptent une vision légèrement plus inclusive après la publication d’un projet historique appelé Vivre dans l’amour et la foi, dans lequel l’archevêque de Canterbury s’est personnellement excusé pour les «énormes dégâts et blessures» infligés à la communauté LGBT +.

Il semble que cela n’allait pas bien avec le révérend Julian Henderson, qui a dit qu’il voulait «lutter» contre la direction plus progressiste que l’église semble prendre.

S’exprimant dans une vidéo pour le Conseil évangélique de l’Église d’Angleterre, l’évêque a suggéré qu’une telle décision serait «un moment pour que les gens doivent reconsidérer leur allégeance à l’Église».

«Pour le moment, je veux être dans l’Église d’Angleterre, je veux me battre pour l’enseignement traditionnel de l’Église sur ces questions», a-t-il insisté.

«Mais le moment peut venir où il sera essentiel pour ceux qui s’en tiennent à l’enseignement scripturaire sur le mariage et les relations homosexuelles de dire: ‘Nous ne pouvons pas opérer sous ce système particulier et soutenir ce genre de doctrine et de pratique dans la vie de notre église.’

«Et cela peut alors conduire à devoir rechercher des solutions alternatives.»

Il est très inhabituel pour un évêque en service – dont il y en a 42 dans l’Église d’Angleterre – de menacer de démissionner.

L’évêque de Blackburn, qui a pris son siège en tant que l’un des “ seigneurs spirituels ” à la Chambre des lords en février, est la figure la plus éminente à suggérer qu’il pourrait y avoir une grande division dans l’Église sur les enseignements sur la sexualité.

Ce n’est pas la première fois que l’évêque soulève un problème avec les quelques politiques pro-LGBT + de l’Église. L’année dernière, il s’est officiellement opposé aux directives sur l’adaptation des sermons de baptême pour refléter la transition de genre d’une personne, qui ont été élaborées en coordination avec des prêtres transgenres.