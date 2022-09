Birdwatching, une leçon d’amour pour un être en décomposition

pas de spoilers

Le film réalisé par Andrea Martínez Crowther qui traite de la maladie d’Alzheimer arrive dans les salles.

Birdwatching, un film d’Andrea Martínez Crowther (Photo: DRaizProduccion)

Si le destin joue en faveur du choix du bon moment pour qu’un film sorte en salles, il a sûrement choisi observation des oiseaux parmi ses favoris. Cette œuvre de 2019 voit le jour dans les salles en 2022, l’année où l’humanité tente de jeter un coup d’œil sur la vie parmi les ravages que la pandémie a apportés avec elle. L’un d’eux est la confrontation à la réalité qui implique la détérioration physique, mentale et émotionnelle d’un individu à la suite d’une maladie. Une telle situation va de pair avec ceux qui intègrent l’environnement de cette personne dans la coexistence quotidienne.

La situation est aggravée lorsqu’il s’agit de la maladie d’Alzheimer chez une personne âgée. Chaque fois que la perte de mémoire fait irruption dans la vie d’une personne âgée, les problèmes sont exacerbés par la méconnaissance de cette maladie, le traitement méprisant de la vieillesse et le travail écrasant d’un soignant. Les perspectives ne sont pas encourageantes. Au contraire, cela indique une explosion de névrose, de stress, de désespoir et même d’abus. Tout le monde n’accepte pas et n’est pas encouragé à prendre la responsabilité de veiller avec amour sur l’intégrité d’une personne malade. Mais c’est là que le film d’Andrea Martínez Crowther devient pertinent.

Ayant vécu Alzheimer dans la vraie vie avec sa maman, la réalisatrice a une idée complète de ce à quoi elle a affaire avec l’histoire de Lena (Bea Aaronson), une universitaire avec une vaste culture qui a été diagnostiquée avec cette maladie, elle demande donc à la cinéaste Andrea (jouée par Martínez Crowther elle-même) de l’aider à terminer une œuvre audiovisuelle qu’elle a décidé de faire : être témoin de la tragédie de son processus jusqu’à ce qu’elle soit complètement perdre la mémoire

À travers un faux documentaire, en parfaite synchronie et complicité avec Bea Aaronson, Martínez Crowther trace quelque chose de plus qu’un film à l’esprit émotionnel. C’est aussi une rédemption, une apologie et un prolongement de l’amour qu’il cherchait à donner à sa mère dès qu’il ne savait plus qui elle était. La réalisatrice est devenue désespérée, se sentant impuissante avec sa mère au milieu d’un désordre qui a radicalement changé la famille. Par conséquent, avec observation des oiseaux, Il s’excuse de ne pas avoir eu la patience nécessaire pour mieux comprendre l’univers de quelqu’un qui a cessé de se faire une idée de lui-même. En même temps, il prolonge l’immense affection qu’il lui portait dans cette dernière ligne droite pour lui avoir permis de revaloriser ce qu’il était dans son état lucide.

Son travail respire le toucher affectueux pour procurer la vieillesse, l’interaction avec une personne qui se détériore et la maladie d’Alzheimer. Mais ce n’est pas un amour romantique, mais poétique. Du détail des petites choses à la caméra nous montrant le visage de Lena de face, le traitement visuel est une caresse étendue au spectateur. Sa texture est élaborée à partir de la douleur vécue et transcendée par Martínez Crowther dans sa propre chair pour la transférer dans la fiction à travers un exercice honnête, sincère et aimant. et cela donne une leçon forte sur quelque chose d’aussi rare mais nécessaire que la patience avec l’autre, encore plus grande s’il est malade.

collatéralement, la dualité Lena-Andrea et Bea-Andrea montre la fraternité qui peut être possible entre des femmes aux circonstances aussi disparates. Cela motive même à réfléchir que l’émergence de l’amour envers un étranger est viable en tant qu’acte d’empathie, sans autre intention que de se mettre à la place des autres en sachant que le jour le moins attendu peut être le leur.

observation des oiseaux c’est une option de regarder nos personnes âgées, nos patients, de considérer les soignants. Peut-être est-ce aussi un prétexte sain pour exprimer ces regrets de ne pas avoir été la meilleure version de nous-mêmes avec un être détérioré et repenser les actions futures. Mais c’est surtout une invitation à vivre avec lucidité et intensité tout ce que l’on fait car on ne sait jamais quand les souvenirs vont commencer à s’estomper, donc, ce que nous étions.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂