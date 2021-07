Birdman, Heat, First Cow et plus encore MUBI premières en juillet 2021

Nous avons actuellement plusieurs services de streaming disponibles, tels que Netflix, Disney +, Amazon Prime Video et HBO Max. Chacun d’eux a son propre catalogue de contenu, mais il y a un certain public pour tout, comme Anime, qui choisit Crunchyroll. Dans le cas des 100% cinéphiles, l’une des plateformes idéales est MUBI fondé en tant que réseau social en 2007 par Efe Çakarel.

Ici vous pouvez trouver des propositions de grands réalisateurs, tels que Wong Kar Wai, Wim Wenders, Agnés Varda, Krzysztof Kieslowski, Park Chan-Wook, Andrei Tarkovsky, Pedro Almodóvar et François Truffaut, entre autres. C’est une bibliothèque pleine de classiques et de bandes indépendantes, comme dans le cas de bébé Shiva, un film que nous recommandons déjà. Homme-oiseau, Première vache, un cycle dédié à la sélection du Festival de Cannes et bien plus que vous trouverez ce mois-ci. Consultez la liste des premières !

+ MUBI premières en juillet 2021

– Homme-oiseau | 3 juillet

Un acteur à l’ancienne, qui a réussi dans le passé en tant que super-héros, tente de retrouver sa gloire perdue en mettant en scène une pièce à Broadway.







– Première vache | 9 juillet

Dans les années 1820, deux hommes fuyant une bande de chasseurs vengeurs rêvent d’un coup de chance qui les rendra riches. La fortune leur est présentée sous la forme d’une vache laitière primée appartenant à un éleveur.







– Dent de chien | 16 juillet

Une famille étrange est plongée dans un chaos profond par le sexe.







– Chaleur | 24 juillet

Un braqueur de banque vétéran décide d’organiser un dernier braquage sophistiqué avec l’intention de prendre sa retraite, mais un policier au rythme effréné dont la vie privée est un cauchemar entreprend de l’arrêter.







– Polytechnique | 29 juillet

Un jeune homme se réveille un jour, se charge d’une mitrailleuse et décide de commettre un massacre dont les victimes sont des étudiantes ingénieures d’une institution.







+ Plus de premières

1 JUILLET

– Nadia, papillon

– Sur la ligne de départ

– Kokutaï

– Ne fais rien que je crie

– La mort de Louis XIV

2 JUILLET

– Vieille joie

le 4 juillet

– Transit

5 JUILLET

– Wendy et Lucie

– Maso et Miso font du bateau

6 JUILLET

– Le secret du grain

7 JUILLET

– avoir

8 JUILLET

-Tokyo !

10 JUILLET

– Copie certifiée

11 JUILLET

– La coupure de Meek

12 JUILLET

– Hara-Kiri : Mort d’un samouraï

– La Halte

13 JUILLET

-Nina Wu

14 JUILLET

– Son de bruit

– Les guêpes sont là

15 JUILLET

– Une fille avec une boucle d’oreille

– Le repentir

16 JUILLET

– Le Peintre et le Voleur

17 JUILLET

– Jeanne d’Arc

– Comme quelqu’un d’amoureux

18 JUILLET

– Les Sœurs de la Madeleine

– Le plus beau jour de la vie d’Olli Mäki

19 JUILLET

– Le Caravage

– Les Prostituées de Lyon parlent

20 JUILLET

– Climatisation

21 JUILLET

– Feu dans mon ventre

– Chère Babylone

– L’étoile de Claudettes

22 JUILLET

– Le contrat du dessinateur

23 JUILLET

– Transpiration

25 JUILLET

– X&Y

26 JUILLET

– Un Zed et deux zéros

– L’histoire des femmes

– Machines panaméricaines

27 JUILLET

– Champs de liberté

28 JUILLET

– Loin d’elle

– Volleyball (Film de foot)

29 JUILLET

– La rivière invisible

30 JUILLET

– Hôtel Rwanda

– Krabi, 2562

31 JUILLET

– Quelque chose de différent