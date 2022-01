Bird Box no more : le nouveau film le plus regardé de l’histoire de Netflix

Sortie fin 2018, Boîte à oiseaux est devenu un véritable phénomène au sein du service de streaming Netflix en menant les classements d’audience et en étant commenté par pratiquement tout le monde. Cela en a fait le film le plus réussi de l’histoire de la plateforme avec 282 millions d’heures vues au cours de ses 28 premiers jours, mais cette marque vient d’être dépassée par un autre lancement qui a également fait parler ces derniers mois.

Cette histoire, mettant en vedette Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Sarah Paulson et John Malkovich, a piégé les abonnés avec un complot axé sur une mystérieuse force décimante qui a poussé une personne à se suicider juste pour la voir, de sorte que la population a les yeux fermés. Malorie décide d’entreprendre une évasion désespérée avec ses deux enfants jusqu’à ce qu’elle atteigne un refuge, mais ne pas pouvoir voir son chemin devient compliqué. Un argument prometteur qui vient d’être laissé par alerte rouge.

+ Le nouveau film le plus regardé de l’histoire de Netflix

Selon la dernière mise à jour du site Web d’audience, alerte rouge C’est désormais le film le plus regardé de l’histoire de Netflix avec 364,02 milliards de minutes jouées au cours de ses 28 premiers jours. C’est le 12 novembre dernier que ce film avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot a été ajouté au catalogue, reprenant le enregistrement des vues le jour de la première.

Résumé officiel : « Quand Interpol émet une alerte rouge – mandat d’arrêt maximal pour les criminels les plus recherchés au monde – John Hartley (Dwayne Johnson), le meilleur criminologue du FBI, travaille sur l’affaire. Sa recherche internationale l’amène au cœur même d’un crime. Braquage dangereux , où il est obligé de collaborer avec le plus grand voleur d’art au monde, Nolan Booth (Ryan Reynolds), pour attraper Bishop (Gal Gadot), le voleur d’art le plus recherché de la planète. L’aventure rapide emmène le trio à travers le monde entier. : à une piste de danse, une prison isolée, au plus profond de la jungle et, pire encore, à leur compagnie mutuelle et constante « .

Son niveau de popularité a conduit le long métrage à être le plus choisi par les utilisateurs au mois de novembre, occupant le Top 3 en décembre et restant dans le Top 10 mondial de sa première semaine à l’actuelle. Il est clair que la stratégie consistant à avoir trois grandes stars hollywoodiennes reconnues par le public a très bien fonctionné, il pourrait donc y avoir une suite, mais son réalisateur Rawson Marshall Thurber ne l’a pas encore officialisée.

