Bioware perd 2 employés clés pour Dragon Age 4 et Mass Effect 5

Directeur général de Biowares Casey Hudson et producteur exécutif de Dragon Age Mark Darrah ont étonnamment quitté le studio de développement. L’entreprise perd ainsi deux employés très importants.

Casey Hudson n’a pas seulement géré le studio jusqu’à présent, il était aussi celui des jeux Masse Effet-Responsable de la série et supervisé le travail sur la dernière partie de la série. Mark Darrah, quant à lui, dirigeait l’équipe actuellement en charge Dragon Âge 4 travaille. Il a été impliqué dans la franchise Dragon Age depuis le tout début et y a été un contributeur majeur.

© BioWare

Dragon Age 4 et Mass Effect devraient toujours apparaître

Les deux déclarent que quitter Bioware a été une décision très difficile et qu’ils sont ravis de voir à quels défis ils seront confrontés à l’avenir. Le travail sur « Dragon Age: The Dread Wolf Rises » et sur le nouveau « Mass Effect » devrait se poursuivre normalement.

La direction de l’équipe derrière « Dragon Age 4 » prend désormais le relais Christian Dailey, tandis que le directeur principal des opérations de développement, Gary McKay, prendra temporairement la direction de Bioware jusqu’à ce qu’un remplaçant de Casey Hudson soit trouvé.

Malgré le départ des deux employés clés de Bioware, les fans ne devraient pas avoir à s’inquiéter à ce sujet un plus grand impact sur le développement des jeux à venir A.

De toute façon, on ne sait pas encore grand chose sur les deux jeux. En 2021, nous devrions probablement en savoir plus, au moins sur « Dragon Age: The Dread Wolf Rises ».

