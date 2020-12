Bioware Montre De Nouveaux "dragon Age 4" Trailer Aux Game Awards

Le développeur BioWare a promis un nouvel « Dragon Age » il y a quelque temps. Mais nous n’avons rien vu de plus que de petits teasers du jeu de rôle fantastique. Au moins, il y avait quelques images en mouvement aux Game Awards – et des retrouvailles avec de vieux amis.

Enfin, le gameplay du nouveau « Dragon Age 4 » – c’est ce que les fans avaient espéré des Game Awards. Cela ne s’est pas vraiment produit parce que la bande-annonce ne montrait «que» des scènes CGI. Au moins, ils avaient beaucoup à offrir aux fans des jeux.

Solas, Varric, une nouvelle ville et un nouveau héros

Dans le clip, nous jetons un premier regard sur la métropole fantastique, qui sera probablement le nouveau décor du jeu. On entend la voix de Varric Tethras des deux dernières parties de la série, qui joue le rôle de narrateur. Nous voyons le magicien elfique renégat Solas, alias Dread Wolf, qui avait déjà été suggéré dans les teasers précédents comme le grand antagoniste de « Dragon Age 4 ». Et nous voyons le nouveau protagoniste – mais seulement de derrière et seulement jusqu’aux mollets blindés.

La date de sortie n’est toujours pas claire

À la fin, il y a un nouveau lettrage qui révèle le titre possible du jeu. « Dragon Age 4 » pourrait simplement être appelé « Dragon Age ». Reste à savoir si cela signifie que le RPG fantastique sera un redémarrage. Il n’y a toujours pas de date de sortie. Plus récemment, les résiliations chez BioWare avaient placé l’ensemble du projet sous la direction d’un nouveau directeur créatif.