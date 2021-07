BioWare ignore EA Play, pas d’âge de dragon ou d’effet de masse

BioWare ne présentera aucun de ses projets pendant EA Play 2021 plus tard ce mois-ci, ce qui signifie que ni Dragon Age 4 ni le nouveau jeu Mass Effect ne seront présents. Ce dernier est encore dans de nombreuses années et ne devait pas apparaître le 22 juillet 2021, mais avec le dernier titre de Dragon Age ayant été montré à quelques reprises dans le passé, il fallait s’attendre à plus d’informations et de séquences. Cependant, ce ne sera pas le cas.

celui du développeur compte Twitter officiel posté : « Nous travaillons dur pour créer les prochains jeux @dragonage et @masseffect et nous avons des choses passionnantes à venir sur @SWTOR cette année. Bien que nous ne montrons rien à EA Play Live, assurez-vous de consulter notre SWTOR Diffusez en direct à 12 h 00 PT aujourd’hui pour des informations sur ce qui vous attend ! »

Au lieu de cela, EA Play durera environ 40 minutes et se concentrera sur Battlefield 2042, Apex Legends et Lost in Random. La rumeur du jeu Dead Space devrait également être annoncée pendant l’émission, de nouvelles spéculations suggérant qu’il s’agit davantage d’un remake qui s’appuie sur le titre original avec un nouveau contenu. Auparavant, la rumeur disait que le projet était un redémarrage complet.

