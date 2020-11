BioWare confirme le développement d’un nouveau Mass Effect

BioWare confirme qu’un nouveau jeu Mass Effect est déjà en développement avec une équipe de vétérans en charge

[ACTUALIZACIÓN]: BioWare a mis à jour son Blog pour confirmer les informations contenues dans l’article GameSpot et expliquer que un nouveau Mass Effect en est à ses débuts de développement au sein du studio et dirigé par une équipe de vétérans.

[NOTICIA ORIGINAL]: Aujourd’hui le Jour N7, la journée annuelle que les fans et les créateurs de Effet de masse Ils en profitent pour célébrer l’une des sagas du jeu vidéo les plus acclamées. Depuis des mois maintenant, des rumeurs concernant l’annonce de la remasterisation de la trilogie originale qui il y a quelques instants, il a été confirmé. Mais ce qui a surpris toute la communauté, c’est confirmation par BioWare développement d’une nouvelle tranche de Mass Effect.

C’était un article GameSpot posté à l’avance (et maintenant à la retraite) celui qui nous a laissé les premiers détails officiels à ce sujet nouveau Mass Effect qui BioWare a déjà en développement. Comme expliqué, les détails sont très rares pour le moment et peu d’informations ont été offertes au-delà de la confirmation de son existence. Tout indique que le jeu vidéo est à un stade très précoce de son développement. Cependant, on sait que l’équipe derrière ce nouveau travail est composée d’anciens combattants.

« Un nouveau jeu Mass Effect est en développement. Les détails du projet sont très rares, mais BioWare travaille sur le « prochain chapitre de l’univers de Effet de masse‘et mettra en vedette une’ équipe vétéran ‘de l’entreprise»explique l’article publié dans GameSpot après s’être entretenu avec les développeurs de BioWare. Ci-dessous, vous pouvez jeter un œil au premier teaser du nouveau jeu qui arrive sous la forme d’une image.

Il semble que le prochain de BioWare, après le Dragon âge 4 Quoi ils ont annoncé il y a une bonne poignée de mois, ce sera une nouvelle tranche de Effet de masse. Nous devrons encore attendre des années, semble-t-il, pour l’avoir avec nous. Mais les fans de la franchise peuvent être heureux car aujourd’hui nous avons confirmé que Andromeda ne sera pas la fin. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard.

