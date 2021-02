BioWare annule le développement ultérieur de l’hymne, abandonnant enfin le titre controversé

Oh, Hymne. Un désastre avant même sa sortie en janvier 2019, le jeu a échoué lorsque les fans excités par des remorques E3 explosives et détaillées ont été confrontés à un désordre buggy d’un jeu. Un jeu qui a nécessité une refonte totale.

Pas de problème, dit BioWare, les principaux développeurs derrière le projet. Nous nous en occuperons. C’est ainsi qu’a commencé le programme Anthem NEXT, une série de mises à jour et de révisions sérieuses et pour remettre le programme en ligne avec les attentes de la communauté.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et ce développement a été annulé. Le jeu avec un supposé «cycle de vie de 10 ans» est tombé un peu en deçà de cet obstacle.

Une mise à jour sur l’hymne de Christian Dailey: https://t.co/twmWXAXj3B – BioWare (@bioware) 24 février 2021

Dans un article de blog de Christian Dalley, le producteur exécutif de BioWare Austin, il a été annoncé qu’il n’y aurait plus de développement sur Anthem. Le service en direct se poursuivra pour le jeu – donc quiconque veut jouer à Anthem le pourra toujours – mais il y aura d’autres mises à jour.

Le studio se concentrera plutôt sur les prochains titres Dragon Age et Mass Effect. Dalley blâme Covid-19 pour l’échec du studio en 2020, et bien sûr, ce fut une année difficile, mais je pense que la pourriture sous Anthem a été beaucoup plus profonde que les problèmes de la WFH pendant une pandémie.

Cela crée une tendance inquiétante pour BioWare et EA. Premièrement, leur titre Andromeda a été abandonné pour se concentrer sur le développement d’Anthem, et maintenant Anthem a été abandonné pour concentrer le développement sur Mass Effect. Vous commencez à remarquer une tendance?

Les fans sont évidemment contrariés. Malgré les lacunes du jeu, nombreux sont ceux qui ont encore apprécié le monde d’Anthem et ont investi leur temps et leur argent dans le jeu.

Ces fans ont maintenant été confrontés à la méchante vérité qu’ils ont une fois de plus été laissés pour compte par les développeurs de BioWare. Les demandes de remboursement sont nombreuses, mais le jeu a deux ans et EA s’en fiche.

En même temps, il y a l’autre côté, les fans inconditionnels de BioWare et leur histoire d’excellents jeux. Deux projets échoués d’affilée pourraient rester dans la courte durée de mémoire des joueurs, mais il y a encore de l’espoir pour le succès de Dragon Age IV et un nouveau titre Mass Effect.

Il n’y a qu’une chose à retenir – ne pas pré-commander. Anthem avait un certain potentiel avec le projet NEXT. Les fans espéraient que le jeu obtiendrait la mise à jour qu’il méritait. En fin de compte, c’était une promesse vide, quelque chose de plus en plus courant dans la bouche des développeurs de jeux.