BioShock: le directeur explique l’annulation de la bande

S’il y a une chose qui est plus divertissante que des anecdotes sur le développement de films célèbres, c’est de connaître les détails de ces projets qui ont été annulés, surtout lorsqu’il s’agit d’adaptations qui auraient été assez prometteuses. C’est le cas de BioShock, la célèbre trilogie de jeux vidéo de survie et d’horreur à la première personne.

Universal Studios était en train de créer un film inspiré du premier opus, dont le développement a duré de nombreuses années et après avoir traversé une infinité de scénaristes et réalisateurs (on dit que Guillermo del Toro en faisait partie), il serait finalement tombé sous la responsabilité de Gore Verbinski.

On se souvient de Verbinski dans l’industrie pour son travail sur les trois premiers épisodes de « Pirates des Caraïbes« , Ainsi que le remake américain de »L’anneau« Ou le thriller à suspense »Un remède pour le bien-être». Malgré l’ambition du studio d’adapter ce jeu vidéo, le projet serait finalement abandonné par les dirigeants.

Maintenant, le cinéaste a présenté dans une récente interview avec Collider des données très spécifiques sur les événements qui ont déclenché l’annulation imminente, ainsi qu’une idée de ce qu’il a pu présenter à l’écran.

Verbinski assure qu’un facteur qui a contribué à l’annulation du projet a été sa manière directe d’approcher les cadres pendant les négociations, en notant que, lors de la première rencontre avec Universel, Il aurait demandé un budget de 200 millions de dollars pour sa réalisation, en plus de demander que le film soit noté «R» (pour les adultes).

Le cinéaste était déterminé à ne pas trop faire traîner les discussions si le studio ne voulait pas fournir le budget demandé sous les conditions de donner vie à sa vision sur film. Bien sûr, Universel Je choisirais de ne pas accepter la proposition car ils voulaient que le film atteigne un public plus large.

Cependant, bien avant la rencontre avec les dirigeants, le réalisateur avait déjà passé du temps à travailler sur l’adaptation. L’un des éléments les plus intéressants du film (s’il a été réalisé) est qu’il cherchait à implémenter les deux fins du jeu vidéo dans son récit.

«Nous avons passé beaucoup de temps à adapter le scénario. De toute évidence, le grand accident d’avion était une grande pièce sur le plateau, l’entrée de ce monde. Il y avait beaucoup de storyboards et de prévisualisations. Nous jouions comme si nous avions les deux finales », explique le réalisateur. « Je ne sais pas si vous êtes familier avec le jeu, mais nous avons disséqué cette feinte vers la fin heureuse et avons toujours la version déchaînée de la fin. »

En janvier, lors d’une conversation entre Eddie Redmayne et Jamie Dornan, les deux acteurs révéleront avoir auditionné pour ce film, dont ils n’ont pas révélé le rôle qu’ils joueraient ou qui aurait obtenu le rôle, puisque tous deux recherchaient le même personnage.