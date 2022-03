Bioshock Infinity a été mis à jour sur Steam

L’un des jeux qui a été considéré comme l’un des classiques modernes est certainement le jeu sorti en 2013, »Bioshock Infinite ». L’histoire se déroulant dans l’univers « Bioshock » a captivé tous les fans et beaucoup attendaient de voir une suite, ou autre chose qui continuerait l’histoire de cet univers. Cependant, bien que le producteur Jeux 2K n’a fait aucune déclaration quant à savoir si nous verrons quelque chose de « Bioshock Infinite » à l’avenir, de nombreux joueurs ont réalisé que le jeu a reçu des mises à jour constantes dans sa version Steam pour PC, qui a commencé depuis septembre de l’année dernière , et le dernier étant le 13 mars de cette année, sans vraiment savoir ce qui s’ajoute au jeu avec ces nouvelles mises à jour.

Une des raisons possibles de ces mises à jour pourrait être que Steam se prépare à ajouter » BioShock Infinite » au Pont à vapeur, étant l’un des titres que les fans espéraient jouer lors du lancement de la console hybride. Mais même avec cela, d’autres fans espèrent que ces mises à jour mystérieuses sont les signes d’une annonce beaucoup plus importante, se terminant par un remaster complet de »BioShock Infinite ». Cependant, il n’y a pas encore de mot de 2K Games ou de Steam sur les mises à jour, donc personne ne sait quelle est la vraie raison.

La franchise » Bioshock » a été caractérisée comme un jeu de tir à la première personne, mais avec une touche de mécanique de jeu de rôle, où nous devrons interagir avec divers personnages dans des environnements qui combinent le futurisme avec des éléments classiques de steampunk et rétro. Les deux premiers jeux se déroulent dans une ville sous-marine appelée Rapture, tandis que » Bioshock Infinity » emmène les joueurs dans une ville céleste appelée Colombie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : PlayStation Plus Premium : Sony lance son Xbox Game Pass







» BioShock Infinite » reste un jeu controversé, les critiques et les fans discutant encore de ses points les plus fins près d’une décennie après sa sortie. Le jeu abordait des thèmes majeurs tels que la race, la religion, la violence et même l’exceptionnalisme américain.

Cette nouvelle n’a pas été la seule avec la franchise « BioShock » impliquée, car en décembre de l’année dernière, des fuites suggéraient que « BioShock 4 » était en développement et qu’il se déroulerait dans une ville de l’Antarctique. Puis le mois dernier, Netflix a annoncé qu’il développait un film BioShock en compagnie de la société de production Take-Two Interactifles développeurs du premier jeu.

Le film est à un jeune âge, sans distribution, scénariste ou réalisateur annoncé, mais kate haronréalisateur de la première saison de la série »Loki », a récemment exprimé son intérêt pour la réalisation de ce nouveau film via son Twitter officiel.