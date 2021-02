BioShock: Eddie Redmayne auditionné pour une adaptation annulée

Une constante dans l’industrie cinématographique est l’annulation imminente de projets dans leurs premiers stades de développement. L’un de ces cas, qui a brisé le cœur de nombreux joueurs, est l’adaptation de « BioShock», Un jeu de tir à la première personne populaire dont le décor sous-marin plonge le joueur dans une odyssée d’action et d’horreur à parts égales.

Le développement du projet serait en charge de Universel, en passant par beaucoup de réalisateurs et d’acteurs. Le cinéaste mexicain est peut-être le plus connu Guillermo del Toro ou Gore Verbinski, réalisateur de la trilogie originale de « Pirates des Caraïbes». Le studio a annulé l’adaptation en raison de ses coûts de production accablants.

À un moment donné Eddie Redmeyne, connu pour ses performances exceptionnelles dans « La fille danoise« , »La théorie de tout« Et la franchise de »Bêtes fantastiques« , Il aurait semblé à une audition faire partie du film, selon certaines révélations que l’acteur a faites à Jamie Dornan.

Pendant la conférence, Redmayne aborderait la question de savoir comment il partageait une maison avec Dornan et comment les deux se seraient présentés pour faire partie du projet: «Vous vous souvenez?BioShock‘? Nous étions furieux les uns contre les autres quand nous l’avons vécu, en compétition pour le même rôle », raconte l’acteur.

Les deux acteurs ne précisaient pas si l’un des deux réussirait à conserver le poste ou jusqu’où ils seraient parvenus dans le processus de production. Même jusqu’à présent, aucun des acteurs n’aurait mentionné avoir été intéressé à faire partie de ce film.

Il n’y avait pas non plus de mention du rôle que jouerait non plus s’il était joué dans le film. D’après ce que l’on sait peu sur le projet, il aurait eu Jack en tant que protagoniste. C’est le nom que reçoit le personnage du joueur dans la première tranche de la franchise.

Malgré l’émergence constante de projets liés aux jeux vidéo, comme le prochain film « Combat mortel » ou la future adaptation de « Borderlands« , Jusqu’à présent, aucune étude n’a montré d’intérêt pour relancer l’adaptation de »BioShock».