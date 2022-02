Bioshock : adaptation cinématographique par Netflix en collaboration avec 2K et Take-Two

De nombreux fans attendent avec impatience une autre partie de la série Bioshock. Au lieu de cela, quelque chose de complètement différent a été taquiné: comme beaucoup d’autres jeux avant lui, cela devient maintenant aussi La franchise Bioshock une adaptation cinématographique – par Netflix avec 2K et prenez deux interactifs.

Netflix, 2K et Take-Two Interactive s’associent pour produire une adaptation cinématographique de la célèbre franchise de jeux vidéo BioShock. – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 15 février 2022

Proximité du film aux jeux ?

L’un était assez surprenant sur Twitter adaptation cinématographique de la populaire série de jeux « Bioshock ». Selon Netflix Geeked, Netflix y collabore 2K et Take Two Interactive ensemble. 2K est à la fois le studio de développement et l’éditeur des jeux sortis en 2007 et 2010 pour PC, Xbox et PlayStation. D’un autre côté, cela devrait studio de développement nouvellement ouvert Cloud Chamber de Take-Two Interactive travaillent actuellement sur la nouvelle partie de la série Bioshock.

En plus de ce qui peut être vu dans le tweet, jusqu’à présent ont été pas plus de détails révélé au film. En conséquence, on ne sait pas s’il s’agira d’une véritable adaptation cinématographique ou d’une animation. Il n’y a aucune information sur le casting et rien sur le cadre ultérieur.

Et ce qui va particulièrement émouvoir de nombreux fans de la franchise Bioshock : à quel point sera-t-elle fidèle aux détails Film au modèle de jeu donjon? Ceux qui se démarquent le plus sont devis, avec lequel le film est teasé. Les deux sont depuis le tout premier Biochoc et devrait inciter tous les connaisseurs du jeu à s’asseoir et à prendre note :

« Nous faisons tous des choix, mais en fin de compte, ce sont nos choix qui définissent qui nous sommes. » « Auriez-vous l’amabilité de me tenir au courant ?

S’agit-il peut-être d’indications que le film Zoom sur le premier jeu Bioshock va pondre ? Ça aussi image avec le trop familier grand papa suggère une proximité avec les deux premières parties.

Réactions des fans – Le film est-il un palliatif approprié ?

la Réactions des fans sont principalement positif et se situer entre l’euphorie et la joie prudente. Ce n’est que de temps en temps que les commentaires se lisent plutôt avec résignation. Beaucoup attendent avec impatience le film de la franchise Bioshock, mais il y a aussi des voix de peur.

Quelques utilisateurs de Twitter craignent que le message central des jeux ne soit manqué Univers Bioshock serait peut-être pas bien représenté sera. Ils craignent que l’adaptation ne soit une déception compte tenu de la collaboration avec Netflix. Certains suggèrent même que c’est budget du film mieux dans ça nouveau jeu devrait couler.

Avec le tweet comme base, il est encore beaucoup trop tôt pour vraiment se prononcer sur l’adaptation.

la Sortie de la suite de Bioshock n’est pas encore clair. Un film est donc utile pour raccourcir le temps d’attente pour la communauté. Néanmoins, il reste encore beaucoup de questions sur la nouvelle pièce, celle sur une nouvelle Scène comme l’Antarctique ou même dans espace devrait jouer. Jusqu’à ce que ce secret soit révélé, nous pouvons nous attendre à d’autres contenus Bioshock grâce à l’adaptation cinématographique de Netflix.