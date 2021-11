BioShock 4 pourrait s’appeler Isolation et il pourrait être révélé très bientôt

Biochoc 4 est en cours, c’est sûr. Nous ne savons tout simplement pas encore quel est le nom exact du jeu, où il joue et quand il apparaîtra. Mais peut-être y a-t-il maintenant la première fuite tangible et un éventuel site Web teaser. Tout cela pourrait pointer vers une révélation aux Game Awards.

BioShock 4 pourrait s’appeler BioShock Isolation

Nouvelle fuite possible de BioShock : Les opérateurs du compte Twitter Oopsleaks revendiquent certains des informations tangibles sur la prochaine partie de BioShock pour avoir. Ils doivent provenir d’une présentation interne et se retourner Cadre, titre, histoire et une révélation à venir Du jeu.

Est-ce que BioShock 4 s’appelle BioShock Isolation ? Le titre pourrait encore changer, mais le prochain « BioShock » est actuellement commercialisé sous le nom de code « BioShock Isolation ». Il existe des informations à ce sujet, dont une grande partie a déjà été divulguée : Le réglage s’éloigne des emplacements précédents et utilise une sorte de monde ouvert.

« BioShock 4 » alias « BioShock Isolation » est à développer par certains vétéransqui étaient auparavant à Irrational Games et les personnes qui ont déjà participé Chiens de garde : Légion, L’Ombre du Tomb Raider, mafia 3 et Deus Ex : L’humanité divisée a travaillé.

#Bioshock Isolement (le titre peut changer) variante du logo – Situé dans une ville dystopique isolée pour les nouveaux franchisés

– Moteur irréel 5

– Développé par des vétérans d’Irrational Games et des personnes ayant travaillé sur Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

– Annonce T1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK – Oups fuites (@oopsleaks) 17 novembre 2021

BioShock Isolation pourrait être installé dans l’espace et sera bientôt révélé

Révéler bientôt? Dans le premier tweet de Oops Leaks, il est encore mentionné que l’annonce de « BioShock Isolation » ne fait que commencer au premier trimestre 2022 devrait avoir lieu, mais plus tard, il est mis en jeu que la divulgation peut déjà être à la cérémonie des Game Awards la semaine prochaine pourrait avoir lieu.

Ken Levine n’est pas impliqué dans le développement, il travaille sur le projet au sein de son studio Ghost Story Games. L’annonce du jeu est prévue pour le premier trimestre 2022, mais je n’exclus pas non plus son apparition sur la TGA, à en juger par les derniers messages de Geoff. – Oups fuites (@oopsleaks) 29 novembre 2021

Eventuellement des informations sur le réglage : Nous savons peut-être déjà certaines choses à leur sujet maintenant Histoire et décor prévu de la prochaine partie « BioShock ». Selon Oopsleaks, « BioShock 4 » alias « BioShock Isolation » joue dans un ville divisée. La partie supérieure et riche est en guerre constante avec les pauvres, fond dirigé par un dictateur.

Une diapositive du nouveau #Bioshock présentation du pitch de jeu. Il pourrait y avoir deux villes avec une idéologie radicalement différente, l’une d’entre elles située sous terre juste en dessous de l’autre, partageant toutes deux une zone frontalière « inversée » avec une « guerre verticale » déclenchée. pic.twitter.com/Cy6fddJmV1 – Oups fuites (@oopsleaks) 27 novembre 2021

Site teaser en ligne ? Last but not least, certains fans en ont eu un récemment Site Web découvert, qui reposent également sur la sortie imminente et mise dans l’espace pourrait suggérer.

Il s’agit de theresalwaysalighthouse.com, qui est une citation de Bioshock Infinite représente. Jusqu’ici est une seule étoile à voir et le seul texte est « restez à l’écoute ». Si cette page a vraiment à voir avec le prochain « BioShock », on pourrait en voir plus ici bientôt.

Que pensez-vous des informations possibles ? Vous attendez avec impatience un nouveau « BioShock » ? Faites le nous savoir dans les commentaires.