BioShock 4 devrait jouer dans la glace éternelle, selon une nouvelle fuite

BioShock 4 aurait lieu en Antarctique. C’est du moins ce qu’affirme une nouvelle fuite, qui révèle également le nom éventuel de la ville dans laquelle se déroule l’action. Mais les nouvelles rumeurs ne coïncident que partiellement avec les fuites précédentes, cela reste donc passionnant.

BioShock 4 pourrait se dérouler dans une ville antarctique appelée Borealis

Quel est le problème? les La série BioShock doit être poursuivie. La désormais quatrième partie, cependant, repose sur un monde de jeu plus ouvert et laisse cette Emplacements BioShock 2 ou BioShock Infinite (Rapture et Colombie) derrière. Sinon, nous ne savons vraiment rien de tangible sur le jeu. Mais il y a déjà beaucoup de rumeurs.

Nouvelle fuite de BioShock 4: D’après la dernière fuite, kidnappe-nous le prochain BioShock pour la première fois dans des climats glacés. La rangée reste fidèle à l’eau, seulement cette fois ça marche peut-être en Antarctique. La ville, dans lequel « BioShock 4 » pourrait jouer, devrait selon le leaker et généralement assez fiable Colin Moriarty Les boréales sont appelées. C’est du moins ce qu’il a dit dans le dernier épisode de son podcast.

Haute pression et attentes : Sinon, le podcasteur ne révèle pas non plus trop de détails précis sur le projet. Après tout, il déclare toujours que les gens du studio de développement Cloud Chamber Games vont bien, respectivement. veux tout faire correctement aurait. L’équipe est consciente des attentes élevées qui sont placées sur eux. En interne, « BioShock 4 » y opère soi-disant sous le Titre provisoire Parkside.

Que disent les autres fuites ? Ça ne va pas vraiment bien ensemble. Au moins, il a été spéculé à plusieurs reprises que « BioShock 4 » peut-être dans l’espace et ne pouvait pas jouer en Antarctique. Du titre présumé « BioShock: Isolation » d’un autre côté, ce serait bien sûr très bien s’intégrer dans un cadre antarctique. Peut-être ça aussi ville divisée en deux pourrait éventuellement travailler dans la glace éternelle, avec une partie sur la surface froide et une sous la terre ou la glace. Vous en saurez plus ici :

Nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à attendre. Mais peut-être que tout se passe soudainement très vite : peut-être que nous obtenons cette semaine aux Game Awards quelques nouvelles sur « BioShock 4 » servi.

Vous l’attendez avec impatience ? Quel décor préférez-vous : l’Antarctique ou l’espace ? Faites le nous savoir dans les commentaires.