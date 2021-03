Biomutant: Un jeu de rôle d’action coloré montre les combats rapides de kung-fu

Le RPG d’action Biomutant mettez-vous dans un monde où règnent des êtres animaux intelligents. Afin d’empêcher la destruction de leur patrie, vous avez décidé de détruire le mal. Vous devez affronter de nombreux ennemis. Montre maintenant à quoi ça ressemble une nouvelle bande-annonce.

Action chaude de kung-fu dans la nouvelle bande-annonce de Biomutant

«Biomutant» n’est pas seulement basé sur lui, mais surtout sur lui Combats d’arts martiauxdans lequel vous tournez sauvagement dans les airs pour détruire vos adversaires. Cela rappelle un peu les asiatiques complètement exagérés Films d’action de kung-fu. La gravitation ne semble guère jouer un rôle, mais les arguments semblent tout simplement impressionnants.

Les ennemis sont également impressionnants. Les développeurs de Studio Experiment 101 ont laissé libre cours à leur imagination et ont créé des créatures complètement farfelues. La vidéo vous montre également Combat de bossdans lequel vous devez étudier les mouvements des ennemis et trouver des tactiques pour vaincre au mieux les créatures.

Tout cela se déroule dans une belle et monde ouvert coloré à la place, que vous pouvez explorer pleinement avec votre personnage que vous avez créé vous-même. Là, vous attendez non seulement des combats, mais aussi des PNJ qui vous fournissent des quêtes dans les dialogues. Vous découvrirez des secrets et utiliserez de nombreux véhicules sur terre, sur eau et dans les airs pour parcourir le paysage.

Vous n’avez pas à attendre trop longtemps pour la sortie de «Biomutant». Le RPG d’action sortira le 25 mai pour PC, PS4 et Xbox One. L’équipe souhaite toujours réfléchir à une version pour PS5 et Xbox Series X / S. Grâce à la compatibilité descendante, vous pouvez lire le titre sur les consoles actuelles de Sony et de Microsoft dès sa sortie.