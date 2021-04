Biomutant offre un regard atmosphérique sur son monde ouvert

N’est-ce pas paisible? Biomutant, le prochain titre PlayStation 4, a publié une nouvelle bande-annonce avant sa sortie le 25 mai 2021 qui se concentre entièrement sur son monde ouvert. Il n’y a pas de combat, de conversation ou d’action à proprement parler ici – c’est juste une traversée et une exploration relaxantes. Parfait pour un week-end venteux une fois le titre lancé. Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessus.

Nous apercevons des bâtiments délabrés adossés au lever du soleil, des petits villages impressionnants et des zones enneigées qui pourraient entraîner un froid. Des véhicules sont également présents, présentant ce que le biomutant peut utiliser pour se déplacer plus rapidement. Il y a un dirigeable, une sorte de jet ski, un cheval en os, une gigantesque chauve-souris et une sorte de main mécanique, entre autres. Ouais, Biomutant a l’air plutôt cool. N’oubliez pas qu’il vous en coûtera 54,99 € / 59,99 € pour une copie numérique à la sortie.

