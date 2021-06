Biomutant obtient le premier patch, ce contenu est dedans

Le studio de développement Experiment 101 en a un Patch pour l’aventure d’action Biomutant annoncé. La grande mise à jour répondra à certaines des critiques formulées par les joueurs. Les joueurs sur PC seront probablement les premiers à attendre le patch avec impatience. Qui sur le PS4 ou alors Xbox One joue, il va devoir patienter encore un peu.

Un gros patch pour Biomutant arrive

Le premier gros patch pour « Biomutant » s’occupera des choses suivantes :

Tempo des dialogues

Paramètres du narrateur

Paramètres de difficulté

Paramètres vidéo tels que la profondeur de champ et le flou de mouvement

Butin et réglage de l’ennemi

Sonner

lutte

Corrections de bogues

Nous travaillons sur une mise à jour pour #biomutant que nous espérons mettre bientôt entre les mains des joueurs. Très probablement, nous pourrons d’abord fournir la mise à jour aux plates-formes PC, puis aux consoles. La mise à jour inclura des corrections de bugs et des modifications basées sur les commentaires de la communauté. – Biomutant (@biomutant) 29 mai 2021

Alors sois quelques-unes des critiques de l’aventure d’action approché. Y compris le narrateur, qui est intéressant au début, mais qui peut vous énerver par la suite. En général, « Biomutant » n’a pas été aussi bien reçu que les développeurs l’avaient espéré.

Outre le narrateur, la conception des missions n’est pas vraiment convaincante et l’histoire n’est pas mise en œuvre de manière aussi passionnante. Par exemple, les décisions que vous prenez tout au long de l’histoire ont presque aucun effet sur l’intrigue.

De telles choses sont bien sûr assez difficiles à corriger. Mais les choses que l’expérience 101 veut corriger avec le prochain patch pourraient encore donner un coup de pouce positif au jeu.

Pour le moment ce n’est pas encore clair quand le patch apparaîtra. Les développeurs ont déclaré qu’il devrait être prêt bientôt et que les joueurs sur PC seront probablement les premiers à recevoir la mise à jour. D’autres détails suivront certainement sous peu, notamment la date de téléchargement et la taille de la mise à jour. Donc, si vous jouez à « Biomutant » et que les choses mentionnées vous ennuient, alors vous aimerez peut-être le prochain patch.