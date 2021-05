Biomutant est le jeu le plus vendu sur PC au mois de mai

Le monde ouvert des furros se faufile en première position dans les ventes de Steam. Biomutant est le jeu PC le plus vendu.

Le jeu d’Expérience 101 et THQ Nordic a fait ses débuts la semaine dernière, entouré d’évaluations très différentes sur sa qualité, même si nous avons aimé la leur, comme nous l’avons noté dans leur analyse. Même comme ça, Biomutant est le jeu le plus vendu sur PC de tout ce qui a été publié en mai sur la plateforme Valve.

Biomutant a été le jeu le plus vendu de la semaine sur Steam en termes de revenus totaux (revenus), suivi par Sea of ​​Thieves qui ne cesse de croître. Cela se reflète dans les données hebdomadaires collectées par SteamDB, qui sont partagées par l’analyste Daniel Ahmedpar Niko Partners.

Pour la période du 24 au 30 mai, Biomutant a été le jeu le plus vendu sur Steam. Aussi, deux fois. Sa version de réserve occupe la première place, suivie de l’édition standard de Biomutant à la deuxième place.

Derrière, on retrouve le multijoueur pirate de Rare et Microsoft. Troisièmement, suivi d’une autre des grandes sorties du mois: Mass Effect: Legendary Edition, la remasterisation de la trilogie BioWare disponible à partir du 14e jour.

Le top 5 des versions PC hebdomadaires de Days Gone se termine. Il est disponible depuis le 18 mai, qui a fait ses débuts sur la plate-forme avec deux fois moins de joueurs simultanés que Horizon Zero Dawn.

Pourtant, le jeu reste bien positionné au sommet des ventes dans sa deuxième semaine de vie. De retour dans le jeu qui mène la semaine, les créateurs de Biomutant travaillent sur un nouveau patch pour introduire des changements en fonction des retours des joueurs.

Une mise à jour qui arrivera probablement sur PC plus tôt. Va modifier «le rythme du dialogue, les paramètres du narrateur, les options de difficulté, les paramètres vidéo tels que la profondeur de champ et le flou de mouvement, le butin et l’équilibre des ennemis, ainsi que le son et le combat«Notes Expérience 101.

De plus, THQ a confirmé que le jeu recevrait à l’avenir des versions PS5 et Xbox Series natives.