Biomutant: c’est la durée de jeu du jeu de rôle d’action

Avec Biomutant un nouveau RPG d’action du développeur Experiment 101 et de l’éditeur THQ Nordic sortira dans quelques jours. Le studio a déjà révélé comment le jeu sera joué avant la sortie. Et c’est en fait un peu plus long que ce qui était initialement supposé.

Temps de jeu de Biomutant: tant d’heures sont possibles

En fait, le jeu de rôle a été annoncé comme une version légèrement plus nette de la variété RPG et devrait figurer dans l’histoire principale. dix heures de jeu limite. Directeur de jeu Stefan Ljungqvist demande, cependant, un temps de jeu légèrement plus long, surtout si vous incluez les missions secondaires. Selon lui, « Biomutant » a la portée suivante:

Quête principale (Pas de quêtes secondaires, juste une histoire, sauter le dialogue): 12 à 15 heures aux crédits

(Pas de quêtes secondaires, juste une histoire, sauter le dialogue): aux crédits Quêtes principales et secondaires: Plus que 65 heures possible

En conséquence, cela dépend du comme d’habitude propre type de jeu à. Si vous voulez simplement découvrir l’histoire principale, vous pourrez peut-être mettre le contrôleur ou la souris de côté après 13 heures. Si vous aimez plus les détails et la finition, vous pouvez augmenter le temps à plus de 65 heures et avoir encore quelque chose à faire.

Malgré tout cela, le jeu de rôle bourré d’action est l’un des moins étendus du genre. Avec des jeux comme Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ou alors Assassin’s Creed Valhalla peut le faire rapidement double et triple être investi dans des heures de jeu. Mais ces mondes de jeu extrêmement remplis ne sont pas toujours souhaitables.

«Biomutant» préfère le garder un peu plus compact et combine un autre type de système de combat d’arts martiaux avec des actions de combat rapproché, de tir et de mutation dans un monde post-apocalyptique. La soi-disant biocontamination conduit à des mutations ou des capacités telles que la télékinésie et la lévitation chez le personnage principal. Le titre apparaîtra sur 25 mai 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC.