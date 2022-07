Biomutant arrive le 6 septembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S – Bande-annonce et détails de la nouvelle version

Action d’aventure avec des éléments de jeu de rôle Biomutant sera publié sur le Playstation 5 et Xbox Consoles de la série X|S le 6 septembre de cette année. L’annonce correspondante a été partagée par la maison d’édition THQ Nordic.

Sur les nouveaux systèmes, Biomutant coûtera 39,99 € / 39,99 € / 34,99 €, selon la région.

À leur tour, tous les propriétaires actuels des versions PS4 et Xbox One pourront passer gratuitement aux éditions améliorées. De plus, le transfert des progrès accumulés via des fichiers enregistrés sera disponible.

Les développeurs citent diverses améliorations techniques parmi les différences critiques entre Biomutant sur PS5 et Xbox Series X|S. En particulier, nous parlons de téléchargements instantanés, d’une mise à niveau des effets visuels et de trois nouveaux modes de performance mettant l’accent sur la qualité d’image et la fréquence d’images.

Sur PlayStation 5, le projet devrait fonctionner comme ceci : Mode graphique : 30 ips en résolution 4K ; Mode graphique déverrouillé de fréquence d’images : 50-60 ips à une résolution 4K ; Mode performances : 60 ips à 1440p.

Statistiques Xbox Series X|S : Mode graphique : 30 ips à 4K (Série X) et 1440p (Série S) ; Mode graphique déverrouillé : 50-60 ips à 4K (série X) et 1440p (série S) ; Mode performance : 60 ips à 1440p (série X) et 1080p (série S).

Rappelons que le lancement de la version originale de Biomutant a eu lieu l’année dernière. C’est un jeu de rôle d’action dans un monde ouvert où les joueurs doivent créer leur mutant, choisir un style de jeu unique et se lancer dans une aventure dangereuse à travers le monde ouvert.

Les joueurs PS5 attendent également avec impatience d’utiliser les fonctionnalités DualSense, y compris le retour haptique et la prise en charge de la gâchette adaptative. Les commandes de mouvement et l’audio des haut-parleurs sont également importants dans la version PlayStation, et THQ Nordic dit qu’il utilise également la fonction Activity Maps de la console de jeu.

Ce n’est un secret pour personne que Biomutant finira par arriver sur PS5 et Xbox Series XS, mais les fans ont dû attendre quelque chose de plus sévère depuis le lancement du jeu en mai dernier. Enfin, la date de sortie d’aujourd’hui offre aux joueurs un RPG qu’ils attendent avec impatience cet automne, alors restez à l’écoute d’ici là.