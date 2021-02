Biomutant a une date de sortie officielle cette année

Depuis des lustres, THQ Nordic a encore quelque chose Biomutant annoncé, le jeu de rôle d’action d’alerte du développeur Experiment 101. Normalement, le jeu devrait voir le jour en 2018, maintenant nous en avons un Sortie pour mai reçu cette année.

Biomutant fête sa sortie en mai 2021

C’est exactement sur 25 mai 2021 à ce jour, «Biomutant» devrait enfin sortir sur PS4, Xbox One et PC. Que ce soit également une version pour les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X est prévue, n’a pas encore été enfin connue. Sur le long terme, cependant, on peut certainement s’attendre à une version optimisée.

De quoi parle Biomutant? Le jeu du monde ouvert est un RPG post-apocalyptique de kung-fuque le joueur Combat rapproché, tirer et Actions de mutation dans une Système de combat d’arts martiaux peut être combiné. Pour cela, la structure génétique du protagoniste peut être recodée afin d’adapter l’apparence et les performances du jeu.

Le jeu de rôle en monde ouvert entre dans la catégorie des exceptionnels et est donc très attendu par beaucoup depuis longtemps. © THQ Nordique

Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour se développer?

L’intrigue du jeu de rôle joue un rôle majeur et peut être influencée par les joueurs en conséquence. Comme les développeurs le révèlent à IGN, l’histoire a pris plus de portée au fil du temps que prévu initialement.

Entre autres, les heures de texte du script sont de 85 000 à 250 000 mots impressionnants augmenté et la taille générale du jeu a augmenté de plus en plus. L’équipe de l’Expérience 101 ne compte cependant que 20 employés et a donc besoin de plus de temps pour faire face aux nouvelles tâches et assurance qualité adéquate.

Pas de craquement, pas de pression: Afin d’éviter le surmenage ou la perte des quelques employés tout en garantissant que le jeu est sans erreur, le développement a maintenant pris beaucoup plus de temps que prévu initialement, comme l’explique le directeur du studio Stefan Ljungqvist:

«Chaque jeu est livré avec [kleineren] Livré avec des bugs, mais je parle de bugs qui perturbent vraiment l’expérience de jeu. Nous ne voulons pas publier avec ça. Je pense que cela nous a fait attendre que nous soyons prêts. «

Ljungqvist fait également l’éloge de l’éditeur responsable THQ Nordiquequi, malgré le retard, n’a nullement mis le studio sous pression, mais a plutôt montré une compréhension de la situation.