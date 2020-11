Biological E commence l’essai de phase I / II, Bharat Bio commence les essais de phase III pour les vaccins candidats COVID-19

Les deux vaccins candidats seront administrés en deux doses via des injections intramusculaires à 28 jours d’intervalle.

Biological E. Ltd commencera les essais humains de phase I et II tandis que Bharat Biotech commencera la phase III.

Biological E Ltd, basée à Hyderabad, a commencé un essai humain adaptatif de phase I et II pour son COVID-19 candidat vaccin. L’entreprise a déjà demandé l’approbation du contrôleur général des médicaments de l’Inde (DGCI) et espère obtenir les résultats d’ici février de l’année prochaine.

Il est en cours de développement avec le Baylor College of Medicine (BCM Ventures) à Houston, Texas, et Dynavax Technologies Corp.

Selon le communiqué de presse, l’essai testera deux doses du vaccin chez environ 360 volontaires âgés de 18 à 65 ans. Il sera administré par injection intramusculaire à 28 jours d’intervalle. L’injection intramusculaire est une technique utilisée pour administrer le vaccin profondément dans les muscles, ce qui lui permet d’être rapidement absorbé dans la circulation sanguine.

Le vaccin comprendra une forme d’antigène BCM Ventures et l’adjuvant avancé CpG 1018 de Dynavax. Un adjuvant est une substance qui augmente la puissance et régule les réponses immunitaires à un antigène pour les améliorer.

COVAXIN de Bharat Biotech

D’autre part, Bharat Biotech a également annoncé qu’elle entamerait bientôt la phase III de son COVID-19 candidat vaccin – COVAXIN. Il impliquera 26 000 volontaires à travers l’Inde et sera mené en partenariat avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

Le vaccin est développé par Bharat Biotech en partenariat avec l’ICMR et l’Institut national de virologie (NIV).

Selon un communiqué de presse, COVAXIN a déjà été testé dans des essais de phase I et II avec 1000 sujets et a montré des résultats prometteurs.

Cet essai sera mené dans 22 centres à travers le pays et les participants recevront deux injections intramusculaires à environ 28 jours d’intervalle, selon un communiqué de presse. Cependant, un groupe recevra un placebo et l’autre recevra le vaccin lui-même.

Selon les normes des essais cliniques, chaque centre d’essai a son propre comité d’éthique qui surveille les essais menés dans chaque centre respectif et ignore s’il respecte l’éthique et le protocole d’étude. Selon les données du registre des essais cliniques du gouvernement, huit centres ont reçu leur approbation de leurs comités d’éthique respectifs pour les essais cliniques.

LiveMint a rapporté que le directeur exécutif de Bharat Biotech, Sai Prasad, a déclaré que la société prévoyait de lancer le vaccin d’ici juin de l’année prochaine, à moins que le gouvernement ne décide de leur donner une autorisation d’utilisation d’urgence avant cela.

