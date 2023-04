Biographie d’A&E: les légendes de la WWE couvriront The Iron Sheik

Le Cheikh de fer rendra humbles les téléspectateurs d’A&E ce week-end en tant que dernier sujet du réseau Biographie : Légendes de la WWE série. L’un des plus grands méchants de tous les temps de la lutte professionnelle, l’Iron Sheik est surtout connu pour sa querelle avec Hulk Hogan sur la programmation de la WWE (alors WWF) dans les années 1980. Présenté comme un méchant par la société, le personnage à l’écran du lutteur professionnel était également connu pour ses opinions anti-américaines ainsi que pour sa douloureuse manœuvre de finition, le Camel Clutch. Tout cela sera bien sûr abordé avec l’épisode d’Iron Sheik de Biographie : Légendes de la WWEdiffusé sur A&E le dimanche 16 avril. Vous pouvez regarder un teaser ci-dessous, via WWE sur YouTube.

Un aperçu du clip (illustré ci-dessus) explique comment Iron Sheik aurait du mal à se faire un nom plus tôt dans sa carrière. Avant de prendre son célèbre surnom, il se comportait comme un héros, mais cela ne fonctionnait tout simplement pas. Le Temple de la renommée de la WWE explique dans le clip comment il était « fatigué » d’essayer d’être le bon gars, réalisant qu’il serait bien mieux de travailler comme un méchant. Il a ensuite reçu son surnom par la femme du promoteur de lutte Vern Gagné, et le reste appartient à l’histoire de la lutte.

« L’Iron Sheik a complètement changé d’apparence et il est devenu l’Iron Sheik », déclare le podcasteur et expert en lutte Sam Roberts dans le clip. « Et c’était presque ce symbole, cette menace étrangère, c’était ce que tant d’Américains craignaient à l’époque. »





The Iron Sheik est un membre du Temple de la renommée de la WWE

Après son apogée à la WWE dans les années 1980, l’Iron Sheik fera des apparitions dans diverses promotions de lutte dans les années 1990 et 2000. Il serait officiellement intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2005 par le Sgt. Slaughter, un lutteur qui avait servi à la fois de rival et de partenaire à différents moments. The Iron Sheik apparaîtra également dans Le Cheikh, un documentaire sorti en 2014 qui raconte l’histoire de sa vie. Il est également apparu dans des films comme Le Conte des 3 Mohammads et Opération Belvis Bash. Il s’est également exprimé pour un épisode de l’émission d’animation en stop-motion Poulet Robot. Ces dernières années, les fans de catch ont suivi Iron Sheik sur Twitter, où ses tweets ont attiré beaucoup d’attention compte tenu de ses opinions grossières et directes sur Hulk Hogan et d’autres.

Biographie : Légendes de la WWE avec l’Iron Sheik sera diffusé sur A&E le dimanche 16 avril à 9/8c.