Bing Chat était le grand atout de Microsoft pour nous permettre d’utiliser Edge. Maintenant, un autre navigateur a supprimé l’exclusif

Toshiba Climatiseur split d'essai Toshiba SHORAI Edge 5000 + 5000 + 7000 BTU onduleur A + unité extérieure wifi 5,2 kW

2 x 5000 BTU adapté aux environnements de 10 Mq chacun avec une hauteur moyenne de 2,7 m 1 x 7000 BTU adapté à un environnement de 15 Mq avec une taille moyenne de 2,7 m L'UNITÉ INTÉRIEURE 5 000 BTU - Idéal pour les pièces de 1 à 10 m2 avec une hauteur moyenne de 2,7 m L'ingéniosité japonaise de Toshiba agrandit la famille des climatiseurs résidentiels avec l'évolution de la gamme SHORAI R32 : le nouveau SHORAI Edge . SHORAI Edge est un concentré de technologie, d'évolution fonctionnelle et de design renouvelé qui ne passera pas inaperçu dans le panorama de la climatisation : à partir de la double classe énergétique A+++ (tailles 7 000, 9 000 et 12 000 BTU monosplit), en passant par la polyvalence de la portée et le silence absolu. , tant pour les unités intérieures qu'extérieures, SHORAI Edge est en mesure d'offrir un confort optimal dans toutes les situations et une flexibilité d'utilisation , grâce au module Wi-Fi intégré standard , avec peu de rivaux sur le marché ! Cette unité intérieure est utilisée avec les unités extérieures Inverter pour créer des combinaisons de climatiseurs multisplit de la gamme. NOUVEAU DESIGN SHORAI Edge est livré avec un design renouvelé par rapport à son prédécesseur : les lignes sont carrées comme les bords, les finitions sont opaques . Dans l'ensemble, un look très captivant qui s'intégrera avec élégance dans tout type d'environnement et de mobilier. Comme pour le SHORAI R32, les leds en façade changent de couleur selon l'utilisation, bleu si utilisé en refroidissement, rouge si utilisé en chauffage. Ils sont également équipés d' arrangements "invisibles" pour connecter les tuyaux , de sorte que les opérations d'installation seront plus faciles et plus rapides. RESPIRER DE L'AIR PROPRE L'unité interne abrite une bobine d'échange de chaleur spéciale car elle est en aluminium et recouverte d'une couche protectrice, la Toshiba Magic Coil , qui empêche le dépôt de poussière sur la surface. L'appareil est également autonettoyant : après l'arrêt, le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à trente minutes pour sécher la batterie d'échange thermique et éliminer l'humidité résiduelle éventuellement présente. Le filtre Ultra Pure est capable de filtrer jusqu'à 94 % des particules polluantes PM2,5, renvoyant un air vraiment plus sain à l'environnement. Grâce à l'utilisation d'ions d'argent et d'enzymes extraites du kimchi, la technologie Ultra Pure est capable d' inhiber l'activité des virus et des bactéries . De ce fait, il a un effet désodorisant, rafraîchit l'air et contribue à assurer un meilleur confort. CLIMAT PARFAIT ET RELAX Le nouveau TOSHIBA SHORAI Edge est équipé d'une série de fonctionnalités qui rendront le climat de la pièce vraiment confortable dans toutes les situations. Les fonctions ECO , QUIET et COMFORT-SLEEP vous permettent de réduire la puissance de...