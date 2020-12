Binary Haze Interactive présente Ender Lilies: Quietus of the Knights

Les fans de Metroidvania ont de la chance, bientôt nous aurons Ender Lilies: Quietus of the Knights dans son accès anticipé pour Steam.

Si vous faites partie de ceux qui ne se détachent pas des commandes dans des jeux comme Blasphemous, Salt and Sanctuary, Ori and the Will of the Wisps ou Bloodstained: Ritual of the Night, restez à l’écoute Ender Lilies: Quietus des chevaliers. Dans un peu moins d’un mois, nous l’aurons disponible sur la plateforme de Gabe Newell prête à nous voler quelques heures de vie. Regardons un petit aperçu pour avoir nos longues dents.

Les gars de Binary Haze Interactive ont entre les mains un nouvel représentant du genre metroidvania avec une esthétique fantastique, comme s’il s’agissait d’une sorte de conte de fées sombre. Heureusement, cette conception artistique provient généralement des perles de ce type de jeu.

Le protagoniste nommé Lily tentera de sauver le monde d’une étrange pluie qui transforme les gens en une sorte de mort-vivant. Malheureusement, la jeune femme est amnésique, ce qui rendra son effort un peu difficile. Dieu merci, tout au long de l’aventure, nous débloquerons de nouvelles compétences et armes pour nous défendre.

Mais le mécanisme le plus intéressant est de pouvoir recruter les boss finaux après en avoir terminé avec eux et les purifier. Ces esprits nous accompagneront tout au long de notre voyage, nous protégeant et nous aidant à attaquer ou à lancer des sorts également.

Ender Lilies: Quietus of the Knights sera lancé sur Steam en accès anticipé le 21 janvier, avec un accès à trois des zones du jeu. La version complète sera disponible à partir du deuxième trimestre 2021 pour PC, les deux consoles Sony, Xbox et Nintendo Switch.

Allons-y!