Billy Wilder & Me: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Billy Wilder est reconnu comme l’un des réalisateurs les plus emblématiques de l’âge d’or d’Hollywood. Réaliser des classiques tels que Certains l’aiment chaud, double indemnité, et L’appartement a propulsé Wilder vers la gloire et en a fait l’un des réalisateurs les plus titrés d’Hollywood. Billy Wilder et moi est décrit comme une partie du passage à l’âge adulte et une partie de l’histoire réaliste du réalisateur. Destiné à donner un aperçu de ce à quoi a pu ressembler une certaine période de la vie du réalisateur, le biopic partiel a suscité l’anticipation des cinéphiles inconditionnels.

Le film a été annoncé par le producteur Jeremy Thomas et sera une adaptation d’un roman de l’auteur Jonathan Coe. Publié en 2020, le roman de Coe s’intitule M. Wilder et moi. Le texte source a été bien accueilli par les critiques, les lecteurs qualifiant le roman d’écriture particulièrement émouvante. Étant donné que l’adaptation cinématographique sera basée sur le livre, il va de soi que le film, lui aussi, pourrait avoir le même succès que son texte source. Le film étant toujours en pré-production, les détails restent rares. Cependant, voici tout ce que nous savons sur Billy Wilder et moi jusqu’à présent.

Billy Wilder et moi : l’intrigue

Malgré la réputation renommée de Billy Wilder à Hollywood, lorsque le réalisateur a tenté de faire un film dans ses 70 ans concernant une sirène d’écran vieillissante attirée hors de sa retraite, le réalisateur a été rejeté par tous les studios qui l’avaient autrefois accueilli à bras ouverts. L’occurrence a d’abord été adaptée dans le texte M. Wilder et moi par Jonathan Coe, avec The Observer saluant le livre comme « de manière satisfaisante » et le considérant comme « un roman à chérir ».

S’appuyant maintenant sur les fondations établies par Coe, le film Billy Wilder et moi se concentrera sur les mêmes événements qui ont inspiré le livre. Le synopsis officiel du film se lit comme suit:

« À l’été 1977, une jeune femme innocente commence à travailler pour le célèbre réalisateur Billy Wilder et son scénariste Iz Diamond sur une île grecque pendant le tournage de Fedora. Lorsqu’elle suit Wilder en Allemagne pour continuer le tournage, elle se retrouve à le rejoindre dans un voyage de mémoire au cœur de son histoire familiale »

Le dernier film de Wilder étant abattu, il se tourne vers l’Allemagne, qu’il a autrefois laissée derrière lui, pour obtenir les fonds dont il a besoin pour faire de son film une réalité. La jeune femme, qui ne connaît que peu Wilder et sa position au cinéma, le rejoint dans son voyage, et Wilder s’ouvre à elle au fur et à mesure qu’ils se rapprochent. Ramenant les téléspectateurs en 1977, le film est sur le point de donner au public un aperçu de la vie de Wilder et des épreuves et tribulations auxquelles il a été confronté.





Billy Wilder et moi : les acteurs et l’équipe

Au moment d’écrire ces lignes, le seul acteur confirmé de Billy Wilder et moi est l’acteur vétéran Christoph Waltz. Waltz jouera le personnage principal de Billy Wilder. L’acteur a déjà joué dans des films tels que Basterds sans gloire, Django Unchained, et Spectre. L’acteur germano-autrichien a également reçu de nombreuses distinctions, notamment les prix Golden Globe, Academy, British Academy Film et Screen Actors Guild.

Bien qu’aucun autre membre de la distribution n’ait encore été annoncé, l’équipe derrière la production du film est remarquable. Billy Wilder et moi est adapté à l’écran par les légendaires Christopher Hampton et Stephen Frears. Hampton est crédité d’être un scénariste oscarisé. Le film sera le troisième projet sur lequel Hampton et Frears ont collaboré, après avoir déjà travaillé ensemble sur Liaisons dangereuses et Chéri. Billy Wilder et moi est coproduit par le duo Reinhard Brundig et Christos Konstantakopouulous. Le film sera produit par Jeremy Thomas et sa société de production, Recorded Picture Company.





Parlant de l’opportunité pour The Hollywood Reporter de jouer le rôle de Billy Wilder et félicitant l’équipe stellaire derrière la réalisation du film, Waltz a déclaré :

« Billy Wilder a dit: » Vous devez avoir un rêve pour pouvoir vous lever le matin. Un film de Stephen Frears d’un scénario de Christopher Hampton produit par Jeremy Thomas devrait faire l’affaire pour moi.

Billy Wilder est depuis longtemps un réalisateur largement acclamé et respecté dans l’industrie du cinéma. Christopher Hampton, parlant de son interaction avec Wilder, a déclaré que le film serait un moyen d’exprimer son admiration pour l’acteur légendaire.

« Depuis notre première rencontre à Los Angeles au début des années 80, Billy Wilder a été extrêmement gentil et encourageant avec moi. Le merveilleux roman de Jonathan Coe a été l’occasion idéale d’exprimer ma gratitude et mon admiration pour l’un des géants incontestés de l’histoire du cinéma.

Le film a clairement beaucoup à faire, notamment en rendant hommage à une icône d’Hollywood. Parler à THR d’un thème dominant dans le film, avec de nombreuses controverses, « L’Europe et Hollywood. Hollywood et l’Europe », a déclaré Frears. « Le dilemme le plus intéressant du cinéma. »

Comme le film est encore au stade de la pré-production, aucune date de sortie officielle pour Billy Wilder et moi n’a encore été annoncé. La production du film devrait commencer au printemps 2023 et se déroulerait à travers la Grèce, Munich et Paris.