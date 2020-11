Billy West aurait été «  parfaitement heureux  » de Just Voice Fry

Bien que souvent un peu moins apprécié que celui de Matt Groening Les Simpsonson peut toujours compter sur Futurama la science-fiction perspicace mais satirique pour nous avoir dans les points de suture, et Phillip J. Fry, qui voyage dans le temps cryogéniquement, occupe certainement une place centrale dans l’émission de télévision. Les (més) aventures et le voyage de Fry au 31ème siècle nous permettent de voir les merveilles de l’avenir à travers ses yeux. La performance du doubleur Billy West, qui exprime Fry, permet au personnage de nous avoir dans les points de suture dans une scène tout en retenant les larmes dans la suivante. Bien que le travail de West puisse être entendu dans de nombreuses émissions maintenant, il arrive à Futurama était un voyage intéressant.

Qui est Billy West?

Billy West est un grand nom du doublage depuis longtemps. Après un début dans le travail de radio, il commencerait vraiment à se faire remarquer en tant que membre régulier de la distribution sur Le spectacle Howard Stern au début des années 90. Là, il a fourni des dizaines d’impressions régulières utilisées pour le spectacle. Ses premiers rôles télévisés notables étaient dans les émissions Nickelodeon Ren et Stimpy et Doug, dans lequel il a exprimé tous les personnages du titre, et il a fait irruption à Hollywood en tant que voix d’Elmer Fudd et de Bugs Bunny dans le film de 1996 Space Jam. Avec la plupart de ses projets se terminant à peu près au temps Futurama était au casting pour sa sortie en 1999, West a auditionné pour à peu près toutes les parties disponibles.

Plus qu’il n’a négocié?

En tant que doubleur, West était tellement excité d’avoir l’opportunité de travailler avec Matt Groening qu’il a auditionné pour à peu près chaque partie. Cependant, West n’a pas auditionné pour le rôle de Phillip J. Fry. Fry avait déjà été choisi avec un autre acteur pour les premiers pilotes, et les producteurs avaient à l’origine choisi West pour le professeur Farnsworth, Zoidberg et certains personnages auxiliaires. Une décision de production tardive a cependant changé le casting du rôle principal de Fry et West s’est vu attribuer le rôle. La mort prématurée de Phil Hartman lui a laissé le personnage de Zap Brannigan. Dans une interview avec People, West a déclaré: «J’aurais été parfaitement heureux d’exprimer simplement Fry», mais au fur et à mesure que la liste des figurants et des petits personnages qu’il exprimait s’allongeait, il s’est retrouvé avec des dizaines de rôles dans la série.

Au fur et à mesure que le spectacle avançait et que le monde devenait plus vaste, West se retrouva à acquérir de plus en plus de rôles. Souvent, ont fait remarquer les membres de la distribution, il y aurait des scènes entières où West aurait trois ou quatre de ses personnages et aucun autre acteur ne durait plusieurs minutes. West a répété à plusieurs reprises qu’il avait à l’origine rendu la voix de Fry incroyablement similaire à une version plus jeune de sa propre voix pour se rendre plus précieux, car les acteurs de la voix entrant dans le rôle de quelqu’un d’autre ont plus de difficulté à imiter la voix d’une personne réelle qu’une voix fictive. La façon dont tout se passait, ce mouvement était probablement inutile, comment remplacer la moitié du casting en un seul homme?

Phillip J. Fry

Le personnage de Phillip J. Fry est l’un des favoris de West au fil des ans. Il a déclaré au Washington Post: «Il était facile à identifier parce que j’étais ce bateau sans gouvernail.» Pendant la majeure partie de sa carrière, West avait été largement connu pour ses impressions, et à l’exception de Stimpy et Doug, avait été le premier personnage de long métrage qu’il était capable d’inventer et de développer lui-même les heures supplémentaires. Fry se développe certainement. D’humble livreur à héros intergalactique à plusieurs reprises, West a créé un chef-d’œuvre.

Futurama a été aimé par des millions de personnes, à tel point qu’il a été ramené de l’annulation – deux fois! Bien que nous espérons tous que cela peut se reproduire, pour l’instant, nous allons simplement profiter de tous ces grands épisodes et voir l’influence de Billy West dans chaque petit coin de cette grande série.